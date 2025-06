"No Kings": la izquierda se moviliza para amargarle el cumpleaños a Trump con manifestaciones por todo el país

Cartel anunciando las protestas contra Trump en el 'No Kings Day' No Kings

Publicado por Israel Duro 13 de junio, 2025

Bajo el lema "No Kings", la izquierda se prepara para amargar el 79º cumpleaños de Donald Trump. Liderados por la Federación Estadounidense de Profesores (AFT, por sus siglas en inglés), y financiados por multimillonarios como la heredera de Wallmart, que ha llegado a pagar un anuncio a página completa en The New York Times promocionando la convocatoria, numerosas organizaciones se han sumado a la iniciativa de organizar manifestaciones el 14 de junio en protesta contra las políticas del presidente. La tensión existente por los disturbios anti-Ice de Los Ángeles ha servido para reforzar aún más la llamada de esta iniciativa y hace temer por posibles incidentes violentos.

Aunque la organización que oficialmente convoca la manifestación se hace llamar Movimiento 50501 -en referencia a 50 estados, 50 protestas, un movimiento-, el peso de los preparativos está en manos de la AFT, cuya líder, Randi Weingarten, se ha erigido como cara visible de las convocatoria. Según su página web, ya hay preparadas unas 1.800 marchas por todo el país excepto en Washington D.C., donde tendrá lugar el desfile militar y Trump ha amenazado con sanciones especialmente duras.

¿Megalomanía u homenaje al Ejército y a la bandera?

La iniciativa nació de la decisión de Trump de realizar un desfile militar en celebración del 250º aniversario del Ejército estadounidense con un masivo desfile en Washington incluyendo tanques y aviones. El día coincide con el cumpleaños del presidente -y con el Día de la Bandera- por lo que los organizadores apuntan a que se trata de un acto de megalomanía del presidente como una exhibición de poderío.

"Sin tronos. Sin coronas. Sin reyes"

En un comunicado, los organizadores, señalaron que se trata de un movimiento de protesta frente a "los crecientes excesos y corrupción de la Administración Trump". "Han desafiado a nuestros tribunales, han deportado a estadounidenses, han hecho desaparecer a gente de las calles, han atacado nuestros derechos civiles y han recortado nuestros servicios. La corrupción ha ido demasiado lejos. Sin tronos. Sin coronas. Sin reyes".

"NO KINGS es un día nacional de acción y movilización masiva en respuesta a los crecientes excesos autoritarios y la corrupción de la Administración Trump. Hemos visto cómo han reprimido la libertad de expresión, han detenido a personas por sus posiciones políticas, han amenazado con deportar a ciudadanos estadounidenses y han desafiado a los tribunales. Todo ello sin dejar de servir y enriquecer a sus aliados multimillonarios. Creen que gobiernan, pero nosotros somos más grandes incluso que sus peores aspiraciones".

El comunicado, además, también apunta al Día de la Bandera y a su uso por parte de Trump: "La bandera no pertenece al presidente Trump. Nos pertenece a nosotros. No estamos viendo pasar la historia. No nos reunimos para alimentar su ego. Estamos construyendo un movimiento que lo deje atrás".

Llamada a manifestaciones pacíficas... pero consideran "pacíficas" las protestas de L.A.

Los organizadores emitieron un comunicado sobre los disturbios en Los Ángeles y su contagio a otras ciudades a lo largo y ancho del país. Ante la preocupación porque las manifestaciones de "No Kings" puedan convertirse en un polvorín por toda la nación de la mano de los grupos violentos organizados dentro de las concentraciones, No Kings aseguró que su convocatoria es una "llamada pacífica" donde la violencia no tiene lugar.

El problema es que el mismo comunicado califica como "pacíficas" las protestas que acabaron en disturbios en California y cargando contra la respuesta de la Administración Federal, que llega a calificar como "abuso de poder":

"En lugar de escuchar, la Administración Trump está intensificando las tensiones. En contra de la orientación de los líderes locales, están desplegando la fuerza militar para reprimir la libertad de expresión. No les importa nuestra seguridad, sino silenciar a la oposición. Es un flagrante abuso de poder diseñado para intimidar a las familias, avivar el miedo y aplastar la disidencia".

"Las movilizaciones de No a los Reyes del 14 de junio ya estaban previstas como una postura pacífica contra la extralimitación autoritaria y el flagrante abuso de poder que ha demostrado esta Administración. Ahora, esta escalada militar sólo confirma lo que ya sabíamos: este gobierno quiere gobernar por la fuerza, no servir al pueblo. Desde las grandes ciudades a los pequeños pueblos, nos levantaremos juntos y diremos: rechazamos la violencia política. Rechazamos el miedo como forma de gobierno. Rechazamos el mito de que sólo algunos merecen la libertad".