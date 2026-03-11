Publicado por Joaquín Núñez 10 de marzo, 2026

El republicano Clayton Fuller y el demócrata Shawn Harris avanzaron a la segunda vuelta para reemplazar a Marjorie Taylor Greene en la Cámara de Representantes. Fuller, quien contaba con el respaldo de Donald Trump, se perfila como el favorito a quedarse con el triunfo en el distrito electoral número 14 de Georgia. La elección definitiva tendrá lugar el próximo 7 de abril.

El decimocuarto distrito electoral de Georgia se extiende desde los suburbios del noroeste de Atlanta, atravesando parcialmente diez condados hasta la frontera norte con Tennessee. El gobernador Brian Kemp fijó la elección especial tras la renuncia de Greene, quien dejó el Congreso el pasado 5 de enero. Se trata del distrito con mayor inclinación republicana de todo el estado.

Con más del 99% de los votos contabilizados, Harris, quien fue el nominado para este distrito en 2024, quedó primero con el 37,3%. El segundo puesto fue para Fuller, que obtuvo el 34,9%. El tercer lugar fue para el senador estatal Colton Moore (R), con el 11,6%. Entre todos los candidatos republicanos sumaron más del 55% de los votos.

En cuanto a Fuller, actualmente ejerce como fiscal de distrito del Circuito Judicial de Lookout Mountain y se ganó el respaldo de Trump a principios de febrero. Durante la campaña, se alineó con el movimiento MAGA y eligió el siguiente lema de campaña: "Fe, deber, Estados Unidos primero". En cuanto a Greene, optó por no respaldar a ningún candidato, manteniendo un perfil relativamente bajo desde que abandonó Washington DC.

"Como fiscal del distrito del circuito judicial de Lookout Mountain y oficial de la Guardia Aérea Nacional, Clay conoce la sabiduría y el coraje que se necesitan para defender nuestro país, apoyar a nuestros valientes militares y veteranos, y garantizar la PAZ A TRAVÉS DE LA FORTALEZA", escribió Trump cuando lo respaldó el 5 de febrero.

"Cuenta con el firme apoyo de los guerreros MAGA más respetados de Georgia y de muchos republicanos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos", añadió.