Eduardo Bolsonaro en Voz News: “Lula da Silva está haciendo lobby a favor de los cárteles de Brasil”

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de marzo, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al líder político brasilero Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair, sobre la actual situación que se vive en su país y la manera en que el gobierno del socialista Lula da Silva se encuentra cada vez más aislado en la región ante el ascenso de varios gobiernos de derecha.

“No es casualidad que Colombia, México y Brasil hayan quedado fuera de la Cumbre Escudo de las Américas. No hay confianza por parte de la Administración Trump hacia estos gobiernos y todos sabemos por qué. […] Lula está haciendo lobby en favor de estos cárteles, que los dos más grandes de Brasil son el Comando Rojo y el Gran Comando de la Capital. Porque el sábado, cuando se empezó el Escudo de las Américas y Rubio puso la orden para que Brasil tuviera sus carteles reconocidos como narcoterroristas, el día siguiente el canciller de Lula llamó a Rubio para pedir que por favor no declarara a estos grupos como narcoterroristas. Entonces es un lobby en favor de estos grupos.

Puedes ver la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.