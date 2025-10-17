Los demócratas calientan las protestas 'No Kings' contra Trump

Publicado por Carlos Dominguez 17 de octubre, 2025

Líderes demócratas y organizaciones progresistas están alentando activamente las protestas No Kings de este sábado contra el presidente Trump y su administración por todo el país.

Este movimiento organizó las manifestaciones masivas como las que tuvieron lugar en junio en respuesta a lo que los promotores - pertenecientes a la izquierda radical - consideran una deriva autoritaria de las políticas del presidente.

Esta organización considera que Trump está "silenciando a los votantes y dando regalos a multimillonarios mientras las familias pasan dificultades". "No se trata sólo de política. Es democracia contra dictadura. Y juntos, estamos eligiendo la democracia", se lee en el sitio web de la organización.

Los demócratas instigan a sus partidarios

En su cuenta de X, el gobernador de California, Gavin Newsom, instó a la nación a utilizar las marchas No Kings de este fin de semana como una "declaración de independencia contra la tiranía y la anarquía" que actualmente gobierna en el país.

"No hay reyes en Estados Unidos", indicó.

Por su parte, Hillary Clinton también invitó a sus partidarios a unirse a las protestas del sábado para luchar "contra los abusos de poder de Trump y dejar claro que aquí no nos gustan los monarcas".

El Senador demócrata Chuck Schumer indicó en X que este próximo día de No Kings no hay que dejarse intimidar por "Donald Trump o los republicanos".

"Siéntete orgulloso de defender nuestra democracia", agregó.

Asimismo, el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, también se unió al coro de voces demócratas que llaman al pueblo a salir a protestar a las calles.

"Es una concentración de millones de personas que creen en la libertad estadounidense y no van a permitir que usted y el presidente Trump nos conviertan en un país autoritario", escribió el senador progresista en X.

Los republicanos denuncian una protesta "antiamericana"

Algunos republicanos han tachado esta protesta como antiamericana. Recientemente, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, la calificó de "manifestación contra Estados Unidos" que atraería "al ala pro Hamás" y "a la gente de antifa".

"Van a salir todos", dijo Johnson la semana pasada en una entrevista en Fox News. "Algunos de los demócratas de la Cámara de Representantes están vendiendo camisetas para el evento. Y nos están diciendo que no podrán reabrir el Gobierno hasta después de ese mitin porque no pueden enfrentarse a su base rabiosa".

Organizaciones progresistas participantes

Más de 200 organizaciones se han inscrito como socios del evento que tendrá lugar el 18 de octubre. Indivisible es uno de los principales organizadores. Otras organizaciones de la izquierda progresista que participarán son Build Resistance, Common Defense, Feminist Majority, Free DC, Federal Unionist Network, Hollywood Democrats, Organization for Black Struggle, Pride at Work, entre otras.