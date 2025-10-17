Abbott desplegará a la Guardia Nacional de Texas durante las protestas 'No Kings': "Una manifestación vinculada al movimiento Antifa"

Publicado por Santiago Ospital 17 de octubre, 2025

Texas enviará guardias nacionales a una protesta No Kings en Austin. El objetivo, aseguró en un comunicado, es "proteger" a los texanos de una "manifestación vinculada al movimiento Antifa".

"La violencia y la destrucción nunca serán toleradas en Texas", dijo el gobernador Greg Abbott, quien aseguró que el estado "disuadirá los actos delictivos y colaborará con las fuerzas del orden locales para detener a cualquier persona que participe en actos violentos o cause daños a la propiedad".

En concreto, el Gobierno texano ordenó el envío de guardias nacionales, policías estatales, agentes especiales y Texas Rangers. Fuerzas que estarán acompañadas por "otros recursos tácticos" como aeronaves.

Además, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investigará "cualquier vínculo con organizaciones terroristas conocidas".

La demostración en Austin comenzará el sábado por la tarde en el Capitolio estatal, como parte de una serie de manifestaciones organizadas en distintos puntos del país para protestar contra la agenda del Gobierno.

La convocatoria fue bautizada No Kings en alusión a Donald Trump, a quienes los organizadores acusan de abusar de los poderes presidenciales, gobernando como un rey. No es la primera vez que se convoca: en junio marcharon durante el cumpleaños del presidente, ocasión en la que Abbott también desplegó fuerzas de seguridad adicionales.

Los demócratas también acusan a Abbott de gobernar como un rey



El Partido Demócrata respaldó las protestas a nivel nacional, con llamamientos a participar de figuras como el gobernador californiano, Gavin Newsom, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y la expresidenciable y exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

Los demócratas de Texas hicieron lo propio. Tras el anuncio del despliegue de fuerzas estatales, el Partido Demócrata de Texas emitió una declaración acusando a Abbott de haber actuado él también como un rey.

"Greg Abbott está haciendo todo lo posible por ganarse el favor de Donald Trump, incluso siguiendo el ejemplo del autoritarismo de Trump e intimidando a las personas que ejercen su derecho a la Primera Enmienda", sostuvo Kendall Scudder, presidente de la rama estatal del partido azul.

Scudder sostuvo que asistirá a la marcha, tras asegurar que el gobernador quería "incitar a la violencia contra la multitud e intentar que tengan miedo de salir a la calle, exactamente como haría un rey o quienes protegen a un rey".

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Texas, Gene Wu, también apuntó contra Abbott: "Enviar soldados armados para reprimir protestas pacíficas es lo que hacen los reyes y los dictadores, y Greg Abbott acaba de demostrar que es uno de ellos".