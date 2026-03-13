EEUU pierde una aeronave militar en Irak durante una operación contra activos vinculados a Irán

Publicado por Sabrina Martin 12 de marzo, 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este jueves la pérdida de una aeronave militar estadounidense en el oeste de Irak mientras se desarrollan operaciones contra activos vinculados a Irán en la región.

El incidente ocurrió durante el día 12 de la campaña militar conocida como Operación Furia Épica. De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró a dos aviones de reabastecimiento aéreo KC-135 Stratotanker que realizaban operaciones en espacio aéreo amigo.

Un avión se estrelló y otro logró aterrizar

Según el comunicado difundido por el comando militar, uno de los KC-135 se estrelló en el oeste de Irak durante la misión, mientras que la segunda aeronave logró aterrizar de forma segura.

El CENTCOM precisó que la pérdida del avión no fue causada por fuego hostil ni por fuego amigo, aunque no se han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del incidente.