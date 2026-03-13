Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

EEUU pierde una aeronave militar en Irak durante una operación contra activos vinculados a Irán

De acuerdo con el comunicado, la pérdida del avión no fue causada por fuego hostil ni por fuego amigo.

Un avión Boeing KC-135

Un avión Boeing KC-135Jack Guez / AFP

Sabrina Martin
Publicado por
Sabrina Martin

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este jueves la pérdida de una aeronave militar estadounidense en el oeste de Irak mientras se desarrollan operaciones contra activos vinculados a Irán en la región.

El incidente ocurrió durante el día 12 de la campaña militar conocida como Operación Furia Épica. De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró a dos aviones de reabastecimiento aéreo KC-135 Stratotanker que realizaban operaciones en espacio aéreo amigo.

Un avión se estrelló y otro logró aterrizar

Según el comunicado difundido por el comando militar, uno de los KC-135 se estrelló en el oeste de Irak durante la misión, mientras que la segunda aeronave logró aterrizar de forma segura.

El CENTCOM precisó que la pérdida del avión no fue causada por fuego hostil ni por fuego amigo, aunque no se han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del incidente.

Continúan los esfuerzos de rescate

Las autoridades militares indicaron que las operaciones de búsqueda y rescate siguen en curso. Hasta ahora, el comando no ha divulgado el número de tripulantes que se encontraban a bordo ni información sobre su estado.
En su declaración, el CENTCOM señaló que se darán más detalles conforme avance la situación y pidió paciencia mientras se recopila información adicional.
“Se dará más información a medida que avance la situación. Pedimos paciencia continua mientras recopilamos más detalles y notificamos a las familias de los miembros del servicio”, indicó la institución.

RECOMENDACIONES

tracking