Varios aeropuertos de EEUU se niegan a reproducir el video de Kristi Noem criticando a los demócratas por el cierre del gobierno

En medio del prolongado cierre del gobierno federal que entró ya en su segunda semana, varios aeropuertos clave en Estados Unidos han rechazado reproducir un video de la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, en el que critica directamente a los demócratas por el impasse presupuestario que ha dejado a miles de empleados federales, incluidos agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), trabajando sin pago.

El anuncio, que generó controversia por su tono partidista, busca alertar a los viajeros sobre posibles demoras en los controles de seguridad, pero ha sido calificado de "político" y potencialmente violatorio de regulaciones federales por parte de las autoridades aeroportuarias.

El video, distribuido por la TSA para ser proyectado en pantallas cerca de las líneas de seguridad, muestra a Noem explicando:

"La principal prioridad de la TSA es garantizar que usted tenga la experiencia más agradable y eficiente posible en el aeropuerto, a la vez que lo mantenemos seguro. Sin embargo, los demócratas del Congreso se niegan a financiar al gobierno federal. Por ello, muchas de nuestras operaciones se ven afectadas y la mayoría de nuestros empleados de la TSA trabajan sin sueldo".

Currently playing at every public airport in America:@Sec_Noem: "We will continue to do all that we can to avoid delays that will impact you — and it is our hope is that Democrats will soon recognize the importance of opening the government." pic.twitter.com/hwVfwLxVJR — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 10, 2025

Además, la secretaria concluye enfatizando: "Seguiremos haciendo todo lo posible para evitar retrasos que afecten sus viajes. Y esperamos que los demócratas pronto reconozcan la importancia de reabrir el gobierno".

Según reportes de Fox News, al menos siete aeropuertos importantes han rechazado la solicitud de la TSA para transmitir el mensaje, citando preocupaciones sobre su naturaleza partidista y posibles violaciones a la Ley Hatch, que prohíbe a empleados federales participar en actividades políticas mientras están en servicio.

¿Qué aeropuertos se niegan a transmitir el vídeo?



Entre los aeropuertos que se negaron figuran el de Las Vegas (Harry Reid International), Phoenix (Sky Harbor), Seattle-Tacoma (Sea-Tac), Portland (PDX) en Oregón, Charlotte Douglas en Carolina del Norte, Cleveland Hopkins en Ohio, y tres instalaciones en el área de Nueva York, incluyendo John F. Kennedy (JFK), LaGuardia (LGA) y Newark Liberty (EWR).

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma emitió un comunicado indicando que apoya "esfuerzos bipartidistas para poner fin al cierre" y está explorando formas de asistir a los empleados federales afectados, pero rechazó el video por su "contenido de naturaleza política".

De manera similar, el Puerto de Portland, operador del Aeropuerto Internacional de Portland, confirmó que no consentiría su reproducción al considerar que viola la Ley Hatch y la legislación estatal de Oregón, que prohíben actividades partidistas por parte de empleados gubernamentales.