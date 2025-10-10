La Casa Blanca comenzó a despedir a trabajadores federales en medio del cierre del gobierno

La fecha límite para evitar el cierre del Gobierno es el 20 de diciembre/ Alisson RobbertAFP

Publicado por Agustina Blanco 10 de octubre, 2025

La Administración Trump cumplió con lo que había señalado y comenzó a ejecutar despidos sustanciales de empleados federales durante el décimo día del cierre gubernamental, cumpliendo con amenazas previas de reducir drásticamente la burocracia para presionar a los demócratas en el Congreso.

En esa línea, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russell Vought, en un post de su cuenta de X, anunció: “Los RIF han comenzado”.

The RIFs have begun. — Russ Vought (@russvought) October 10, 2025

La Casa Blanca había advertido previamente que miles de trabajadores podrían perder sus empleos si el cierre persistía, culpando directamente a los demócratas por rechazar planes de financiamiento de corto plazo propuestos por los republicanos.

Así las cosas, funcionarios de la Administración indicaron que agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el Departamento de Educación, el Departamento de Comercio y la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA) del DHS están entre las afectadas.

En el HHS, por ejemplo, empleados de "múltiples divisiones" recibieron notificaciones de despido, descritos como "no esenciales" durante el cierre y calificados como consecuencia directa del "cierre liderado por los demócratas".

En esa línea, el departamento enfatizó que continúa eliminando "entidades que generan derroche y duplican personal", alineándose con la agenda "Hagamos a Estados Unidos Saludable de Nuevo" de la Administración Trump. El Departamento de Educación, por su parte, también confirmó impactos, sin especificar números.

Un cambio respecto a otras veces



Esta medida rompe con precedentes de cierres anteriores, donde los trabajadores federales eran suspendidos temporalmente y recibían pago retroactivo al reabrir el gobierno, sin despidos permanentes.

En cambio, en esta oportunidad, la OMB instruyó a las agencias a preparar planes de RIF para eliminar puestos en programas "no consistentes con las prioridades del presidente", como parte de una estrategia para reducir el tamaño del gobierno.

Los sindicatos responden



Los sindicatos respondieron con fuerza. La AFL-CIO posteó en X: "Los sindicatos estadounidenses los verán en los tribunales", aludiendo a demandas ya presentadas por la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE) y otros grupos para bloquear los despidos.

America's unions will see you in court. https://t.co/mowwgTvzKZ — AFL-CIO ✊ (@AFLCIO) October 10, 2025

Los demócratas condenan la acción



Líderes demócratas, como el senador Chuck Schumer, condenaron la acción: "Russell Vought acaba de despedir a miles de estadounidenses con un tuit", argumentando que el cierre no otorga poderes especiales para causar “caos deliberado”.

Russell Vought just fired thousands of Americans with a tweet.



Let's be blunt: Nobody's forcing Trump and Vought to do this.



They don’t have to do it. They want to.



They're callously choosing to hurt people—the workers who protect our country, inspect our food, respond when… — Chuck Schumer (@SenSchumer) October 10, 2025