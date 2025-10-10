Voz media US Voz.us
La Casa Blanca comenzó a despedir a trabajadores federales en medio del cierre del gobierno

Un portavoz de la OMB confirmó que los despidos son "sustanciales", aunque no reveló cifras exactas de los afectados, según reseña The Hill.

La fecha límite para evitar el cierre del Gobierno es el 20 de diciembre/ Alisson RobbertAFP

La Administración Trump cumplió con lo que había señalado y comenzó a ejecutar despidos sustanciales de empleados federales durante el décimo día del cierre gubernamental, cumpliendo con amenazas previas de reducir drásticamente la burocracia para presionar a los demócratas en el Congreso

En esa línea, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russell Vought, en un post de su cuenta de X, anunció: “Los RIF han comenzado”.

La Casa Blanca había advertido previamente que miles de trabajadores podrían perder sus empleos si el cierre persistía, culpando directamente a los demócratas por rechazar planes de financiamiento de corto plazo propuestos por los republicanos. 

Así las cosas, funcionarios de la Administración indicaron que agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el Departamento de Educación, el Departamento de Comercio y la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA) del DHS están entre las afectadas. 

En el HHS, por ejemplo, empleados de "múltiples divisiones" recibieron notificaciones de despido, descritos como "no esenciales" durante el cierre y calificados como consecuencia directa del "cierre liderado por los demócratas". 

En esa línea, el departamento enfatizó que continúa eliminando "entidades que generan derroche y duplican personal", alineándose con la agenda "Hagamos a Estados Unidos Saludable de Nuevo" de la Administración Trump. El Departamento de Educación, por su parte, también confirmó impactos, sin especificar números.

Un cambio respecto a otras veces 

Esta medida rompe con precedentes de cierres anteriores, donde los trabajadores federales eran suspendidos temporalmente y recibían pago retroactivo al reabrir el gobierno, sin despidos permanentes. 

En cambio, en esta oportunidad, la OMB instruyó a las agencias a preparar planes de RIF para eliminar puestos en programas "no consistentes con las prioridades del presidente", como parte de una estrategia para reducir el tamaño del gobierno. 

Los sindicatos responden 

Los sindicatos respondieron con fuerza. La AFL-CIO posteó en X: "Los sindicatos estadounidenses los verán en los tribunales", aludiendo a demandas ya presentadas por la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE) y otros grupos para bloquear los despidos. 

Los demócratas condenan la acción

Líderes demócratas, como el senador Chuck Schumer, condenaron la acción: "Russell Vought acaba de despedir a miles de estadounidenses con un tuit", argumentando que el cierre no otorga poderes especiales para causar “caos deliberado”.

Eficiencia en el gobierno

Este movimiento se enmarca en esfuerzos más amplios de la Administración Republicana para desmantelar tanta burocracia federal.

A principios de año, se despidieron miles de empleados bajo la iniciativa del Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderada inicialmente por Elon Musk hasta su salida en mayo. La Casa Blanca insiste en que estas reducciones son necesarias para eliminar ineficiencias.

