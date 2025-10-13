Johnson: “Nos dirigimos hacia uno de los cierres más largos en la historia de Estados Unidos”

Publicado por Agustina Blanco 13 de octubre, 2025

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), advirtió el lunes que el cierre del gobierno federal, que ya lleva 13 días, podría convertirse en uno de los más largos en la historia de Estados Unidos si los demócratas no aceptan un proyecto de ley provisional de financiación “limpia” aprobado por la Cámara.

Según Johnson, los demócratas deben abandonar sus demandas relacionadas con la extensión de los créditos fiscales de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), que expiran a finales de año, para reabrir el gobierno y garantizar el pago a los trabajadores federales.

“Nos dirigimos hacia uno de los cierres más largos en la historia de Estados Unidos, a menos que los demócratas abandonen sus demandas partidistas y aprueben un presupuesto limpio y sin condiciones para reabrir el gobierno y pagar a nuestros trabajadores federales”, declaró Johnson en una conferencia de prensa, según informó The Hill. El cierre, que comenzó hace casi dos semanas, ya se encuentra entre los más prolongados de la historia moderna del país.

El cierre gubernamental más largo registrado ocurrió entre 2018 y 2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, y se extendió por 35 días.

Otros cierres prolongados en la historia del país



Otros cierres significativos incluyen el de 1995-1996 bajo el expresidente Bill Clinton, que duró 21 días, y los de 2013 bajo el expresidente Barack Obama y 1978 bajo el expresidente Jimmy Carter, ambos de 17 días, de acuerdo con The Hill.

El conflicto se centra en un punto muerto entre los líderes republicanos y demócratas del Congreso. En esa línea, los republicanos insisten en que los demócratas acepten la medida de financiación provisional “limpia” aprobada por la Cámara en septiembre, la cual ha sido rechazada siete veces en el Senado.

Por su parte, los demócratas exigen que se aborden temas de salud, particularmente la extensión de los créditos fiscales de la ACA, como parte de las negociaciones. Los republicanos, sin embargo, se han negado a incluir discusiones sobre atención médica durante el cierre.

Una estrategia



Johnson defendió la estrategia republicana de mantener la Cámara en un receso prolongado, cancelando semanas de votaciones programadas para presionar al Senado liderado por los demócratas. “Se puede encuestar a los republicanos de la Cámara de Representantes individualmente, tal vez debería hacerse, y el 98,7% de ellos dirá que esto es lo correcto”, afirmó Johnson.

Sin embargo, algunos republicanos han expresado su preocupación por esta táctica, argumentando que la Cámara debería seguir trabajando en proyectos de ley de asignaciones regulares y otras legislaciones durante el cierre.