El acuerdo de Trump entre Israel y Hamás sienta las bases para nuevos acercamientos a Irán y Rusia, si estos lo desean

Donald Trump habla durante la Cumbre por la Paz de Sharm El Sheij AFP .

Publicado por Misty Severi 14 de octubre, 2025

Mientras se le comparaba con Ciro el Grande y otros legendarios pacificadores en el centro del acuerdo Israel-Hamás, el presidente Donald Trump ya estaba trabajando no tan sutilmente los márgenes de futuros acuerdos con Rusia o Irán.

Trump ha sido promocionado como un histórico pacificador después de que ayudara a poner fin o desescalar múltiples conflictos globales a raíz de su segundo mandato, que comenzó hace apenas 10 meses.

El presidente se presentó con la promesa de acabar con la guerra en Ucrania. Aunque hasta ahora no ha logrado el fin de esa guerra, dio grandes pasos tras reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska a principios de este año.

"La mano de la amistad y la cooperación siempre está abierta", dijo Trump a la Knesset israelí en unas declaraciones el lunes dirigidas a Teherán pero también claramente dirigidas a Putin. "Vamos a ver si podemos hacer algo".

El exjefe de gabinete de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional, Fred Fleitz, dijo a Just the News que el presidente era muy consciente de que podía utilizar el escenario en el que Israel y Hamás firmaron su histórico acuerdo para iniciar conversaciones con Irán y Rusia.

"Creo que esto le da influencia y credibilidad, no sólo para llevar la paz a Oriente Medio, sino para resolver otros conflictos globales, especialmente la guerra en Ucrania", dijo Fleitz en el podcast John Solomon Reports. "Sabe cómo negociar con la gente como un adulto (...). Trump quiere trabajar con todo el mundo. Dijo que no deberíamos tener enemigos permanentes".

Fleitz destacó cómo Trump incluso hizo un esfuerzo para trabajar con Turquía, que es una poderosa influencia en política global, porque potencialmente podrían ayudar con el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Incluso el presidente iraní fue invitado", añadió. "No vino, pero creo que se envió un pequeño y fuerte mensaje a Irán, queremos la paz. Haz un trato con nosotros. Todos nos haremos ricos".

El comentario se produce después de que fuerzas israelíes y estadounidenses bombardearan instalaciones nucleares iraníes a principios de año con el fin de destruir su programa nuclear.

El representante Jimmy Patronis, republicano de Florida, dijo que el acuerdo entre Israel y Hamás no sólo hizo creer en la región, sino que también envalentonó a los líderes europeos, que trataron de socavar los esfuerzos de Trump al reconocer un Estado palestino prematuramente antes de que Hamás hiciera concesiones.

"Creo que realmente dice la fuerza del momento que tuvo lugar, que líderes mundiales de todo el globo dejaron todo literalmente con 20 minutos de aviso para llegar a Egipto para este momento histórico en nuestras vidas", dijo Patronis. "Mira, el presidente Trump, creo, realmente es la única persona que podría haberlo resuelto".

Guerra en Ucrania

Los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, que comenzó en 2022, se han retrocedido recientemente tras la reunión de Putin en Alaska.

Trump admitió durante una rueda de prensa en la cumbre que aún quedaban varios asuntos por resolver para poder llegar realmente a un alto el fuego permanente que ponga fin a la guerra de años en Ucrania. También ha admitido que Ucrania probablemente tendría que ceder parte de su territorio para apaciguar a Rusia.

Tras la cumbre se especuló con la posibilidad de que Trump participara en una reunión a tres con Rusia y Ucrania para ayudar a mediar en un alto el fuego, pero la reunión nunca fructificó y Rusia continuó con su agresión. Sin embargo, recientemente Putin ofreció prorrogar un año su pacto de armas nucleares con Estados Unidos, que expira en febrero.

El acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Trump primero divulgó un plan de 20 puntos para restablecer la paz en la región el mes pasado, que incluye la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y la liberación de todos los rehenes restantes. Los rehenes fueron liberados el lunes por la mañana.

El plan también prometía que los miembros de Hamás que se comprometieran con la paz recibirían amnistía y el acuerdo permitiría la entrada de ayuda humanitaria en la Franja. Trump asumirá el liderazgo de una Junta de Paz formada por jefes de Estado extranjeros para supervisar el proceso hasta que la Autoridad Palestina, que gobierna Cisjordania, esté preparada para liderar la región.

La Autoridad Palestina se ha comprometido a aplicar las reformas, entre ellas celebrar nuevas elecciones y poner fin a su sistema que paga a las familias de los palestinos implicados en ataques contra Israel.

El acuerdo de paz de Trump recibe elogios de todo el espectro político

Trump también ha recibido elogios de algunos de sus adversarios políticos, como el expresidente Bill Clinton, quien dijo que Trump merecía "gran crédito" por ayudar a lograr el acuerdo de paz y la seguridad.

Turquía, Egipto y Qatar también firmaron el lunes la "Declaración de Trump para una paz y prosperidad duraderas", que apoya el enfoque de Trump para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Apoyamos y respaldamos los sinceros esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza y traer paz duradera a Oriente Medio", reza la declaración. "Juntos, implementaremos este acuerdo de manera que garantice la paz, la seguridad, la estabilidad y la oportunidad para todos los pueblos de la región, incluidos tanto palestinos como israelíes".

El enfoque de Trump hacia la paz le hace merecedor de ser considerado Premio Nobel

El enfoque de Trump para poner fin a al menos ocho conflictos internacionales diferentes le han valido múltiples nominaciones al Premio Nobel de la Paz para los galardones de 2026. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó a nominar a Trump para el premio por facilitar un alto el fuego entre Israel e Irán.

Pakistán y el representante republicano de Georgia Buddy Carter también han nominado a Trump para el premio, con la nominación de Pakistán derivada del papel del presidente en desescalar un breve conflicto entre India y Pakistán a principios de este año.

Trump también ha ayudado a resolver los conflictos entre Serbia y Kosovo, Egipto y Etiopía sobre la Gran Presa del Renacimiento Etíope, Armenia y Azerbaiyán, y Camboya y Tailandia.

