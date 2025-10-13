"Merece un gran reconocimiento": Bill Clinton elogia a Trump por el alto el fuego entre Israel y Hamás

Publicado por Agustina Blanco 13 de octubre, 2025

El expresidente Bill Clinton elogió públicamente al presidente Donald Trump a través de su cuenta de X, por su rol en la negociación del alto el fuego entre Israel y Hamás, describiéndolo como un avance crucial tras dos años de conflicto devastador.

Los comentarios de Clinton llegan en medio de celebraciones por la liberación de los últimos rehenes israelíes y el inicio del flujo de ayuda humanitaria a Gaza, en el marco de un plan de paz de 20 puntos impulsado por la Administración Trump.

My statement on the ceasefire between Israel and Hamas: pic.twitter.com/lN0xQxGHfT — Bill Clinton (@BillClinton) October 13, 2025

"Los horrores del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel y el conflicto que reavivó han causado una pérdida humana insoportable", escribió el demócrata en el comunicado publicado en redes este lunes. "Ha sido duro de presenciar y casi imposible de justificar".

El expresidente también expresó gratitud por el cese de hostilidades: "Agradezco que se haya establecido un alto el fuego, que los últimos 20 rehenes hayan sido liberados y que la ayuda que se necesita con urgencia haya comenzado a llegar a Gaza".

El liderazgo de Donald Trump y la primera fase del plan



Clinton atribuyó el éxito a un esfuerzo colectivo, pero destacó el liderazgo de Trump: "El presidente Trump y su Administración, Qatar y otros actores regionales merecen un gran reconocimiento por mantener a todos comprometidos hasta que se alcanzó el acuerdo".

Dicho acuerdo, firmado en una cumbre en Egipto, incluye la retirada israelí de partes de Gaza, la liberación de más de 1.900 presos palestinos y el control temporal de la franja por un comité técnico sin participación de Hamás.

El expresidente demócrata también instó a capitalizar el momento: “deben tratar de convertir este frágil momento en una paz duradera que garantice la dignidad y la seguridad tanto de los palestinos como de los israelíes".