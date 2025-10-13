Tras la alegre liberación, el acuerdo de Trump se pondrá a prueba

13 de octubre, 2025

En todo el mundo, judíos y personas decentes de todas las confesiones y orígenes celebraron con alegría, alivio y lágrimas la liberación de los rehenes que aún seguían vivos, retenidos por los terroristas de Hamás. Tras dos años de agonía para los israelíes que estuvieron entre los últimos secuestrados durante el asalto árabe palestino liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, finalmente regresan a casa.

Pero una vez que se pronuncian las oraciones de acción de gracias y los rehenes son abrazados por una nación agradecida con una explosión de felicidad, ¿qué sucede entonces?

Un momento decisivo

La prioridad ahora es celebrar la libertad de este último grupo de los 251 que fueron capturados el 7 de octubre y el fin de un largo calvario en el que fueron maltratados, privados de comida y torturados por sus bárbaros captores.

Lo que está ocurriendo no es un mero regreso a casa.

En un sentido muy real, quienes en Israel y en otros lugares pasaron los últimos 24 meses orando por este día también se están liberando de la angustia, la frustración y la ira que sentimos colectivamente por el trauma del 7 de octubre y lo que los rehenes estaban padeciendo. Sumado a la perspectiva de que la guerra más larga en la historia de Israel también está llegando a su fin, la reacción a la liberación de los cautivos trascenderá ejemplos pasados en los que rehenes retenidos por terroristas fueron liberados o rescatados, y probablemente será recordada como un momento crucial en la historia judía moderna.

Y eso es exactamente con lo que cuentan las personas que planearon, ejecutaron y aplaudieron la mayor matanza masiva de judíos desde el Holocausto.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó los términos establecidos para poner fin a la guerra en Gaza y liberar a los rehenes, que incluían tanto una retirada israelí a las líneas acordadas dentro de la Franja como una dolorosa liberación de los terroristas encarcelados con sangre en sus manos.

Pero, aparte de liberar a los rehenes vivos y, presumiblemente, también los cuerpos de los cautivos asesinados que han mantenido retenidos, no está nada claro que Hamás tenga intención alguna de cumplir con el resto de las exigencias impuestas por Trump, incluyendo el desarme y la cesión del control de Gaza. Esto a pesar de que estos puntos fueron esenciales para que Israel aceptara poner fin a su ofensiva en la ciudad de Gaza, cuyo objetivo era aniquilar los restos de las fuerzas terroristas.

Hamás no se rendirá

En cambio, nos dicen que la rendición de Hamás solo se producirá como parte de unas negociaciones que se han pospuesto para evitar que interfieran con la liberación de los rehenes. Ese fue el resultado de una entrevista con el primer ministro de Qatar publicada en The New York Times el día antes de la liberación de los rehenes.

Muchos observadores han asumido que los rehenes eran la única palanca que Hamás aún tenía en las negociaciones con Israel y Estados Unidos. Pero ahora está claro que esto podría ser erróneo. Quizás con la insistencia de sus financiadores y aliados cataríes —quienes, con la ayuda del enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno presidencial, Jared Kushner, se han ganado la simpatía de Trump—, los terroristas se han dado cuenta de que su cruel insistencia en retener a los rehenes era, en realidad, un impedimento para su posible supervivencia.

¿Cómo es posible? Es sencillo. La ventaja que Hamás tiene ahora es doble.

Una de ellas es que Trump está ansioso, incluso desesperado, por que se mantenga el alto el fuego para seguir desempeñando el papel de principal pacificador del mundo. Ese es un título que perderá si, como también ha prometido, da luz verde a Israel para que "aniquile" a Hamás si no se desarma y cede el control de Gaza.

La visión de Trump

Cabe destacar que Trump merece un enorme reconocimiento por la liberación de los rehenes y el alto el fuego. Solo un presidente estadounidense dispuesto a establecer las condiciones para el fin de la guerra, que exigían tanto la eliminación de Hamás como la liberación inmediata de todos los cautivos, podría haberlo hecho. Y eso es precisamente lo que hizo Trump, en marcado contraste con su predecesor, el presidente Joe Biden, quien estaba más interesado en apaciguar a los partidarios de Hamás que en liberar Gaza del control islamista. De esta manera, Trump pareció conciliar dos objetivos que parecían mutuamente excluyentes: la libertad de los rehenes y la erradicación de los terroristas.

Los rehenes no habrían sido liberados sin Trump, así como sin la firme negativa de Netanyahu a dejarse presionar para permitir que Hamás ganara la guerra que comenzó el 7 de octubre.

Sin embargo, lo difícil de implementar la visión del presidente estadounidense es lo que sigue a la liberación de los rehenes. Si Hamás cree que puede negociar y evitar la rendición de Gaza —y los terroristas tienen motivos para creer que Qatar lo respaldará—, el triunfo diplomático de Trump estará muy lejos de las afirmaciones de la Administración.

La cuestión es que, incluso si permitimos la habitual hipérbole trumpiana con la que habla de cualquier cosa, está claro que el presidente realmente quiere creer que ha hecho lo imposible.

En sus declaraciones de la última semana y en su discurso ante la Knéset tras volar a Israel para presenciar y atribuirse el mérito de la liberación de los rehenes, habló como si no solo hubiera resuelto el enigma de cómo poner fin a la guerra posterior al 7 de octubre. También parece creer que este acuerdo permitirá la reactivación de los Acuerdos de Abraham de 2020 —el logro emblemático en política exterior de su primer mandato— y que esto conducirá a la paz en todo Oriente Medio. Incluso mencionó la posibilidad de un acuerdo de paz con el régimen islamista de Irán.

El conflicto no ha terminado

Todos deberíamos rezar para que tenga razón sobre las perspectivas de paz. Aun así, lo más probable es que, a pesar de las garantías de Qatar, el conflicto con los palestinos y Hamás esté lejos de terminar. Mientras los palestinos, ya sean partidarios de Hamás o del supuestamente más "moderado" partido Fatah, que dirige la corrupta Autoridad Palestina, sigan creyendo que su identidad nacional está inextricablemente ligada a una guerra contra los judíos y el sionismo, todo el optimismo trumpiano del mundo no importará.

Sin duda, Hamás cuenta con que Trump no esté dispuesto a admitir que la paz que busca probablemente requerirá la continuación de la lucha hasta que los últimos agentes de Hamás se hayan desarmado, huido o muerto. Si las conversaciones se estancan mientras Hamás se atrinchera, ¿estará dispuesto el presidente a ser difamado como instigador del "genocidio" palestino y a renunciar a los elogios que ha recibido por negociar un acuerdo, incluso de muchos de sus más acérrimos oponentes políticos?

Quienes desean un Oriente Medio libre del terrorismo islamista, y mucho menos un Israel seguro o una cultura política palestina libre de su obsesión por destruir a Israel, deberían esperar que sea lo suficientemente firme como para mantener su insistencia en que los términos del acuerdo no son negociables. Pero los cataríes probablemente lo instarán a exigir que el Estado judío no reinicie la guerra bajo ninguna circunstancia, incluso si Hamás no se desarma. Lo mismo podría aplicarse a los miembros de la administración Trump que ayudaron a negociar este acuerdo de alto el fuego, incluidos los socios comerciales de Doha, Witkoff y Kushner. Además de los demócratas que se oponen a Israel, aquellos en el Partido Republicano que preferirían retirarse por completo de Oriente Medio (un grupo que podría incluir al vicepresidente estadounidense J.D. Vance, así como figuras mucho más marginales como el antisemita Tucker Carlson , ex presentador de Fox News y actual comentarista político), también se opondrán firmemente al apoyo estadounidense a una reanudación de los combates para forzar la rendición de Hamás.

Tras la liberación de los rehenes, todos deberíamos estar preparados para que la comunidad internacional, así como Qatar y los estadounidenses sobre los que ejerce cierta influencia, vuelvan a insistir en un proceso que conduzca a un Estado palestino. Puede que Trump y la mayoría de los países árabes no lo deseen. Pero no es seguro que su compromiso con una Gaza libre de Hamás sea mayor que su deseo de mantener un alto el fuego, independientemente de lo que hagan los terroristas.

Es más, desobedecer el dictado de Trump para que Israel detenga el fuego, de la misma manera que Netanyahu ignoró las exigencias de Biden de detener la guerra en varios momentos de 2024, con Hamás en una posición mucho más fuerte, es algo que el primer ministro se mostraría reacio a hacer bajo ninguna circunstancia. Y después de la alegría y la gratitud del pueblo israelí que se derrama sobre Trump ahora que los rehenes han sido liberados, podría ser imposible.

Si es así, lo que ocurrirá en Gaza en las próximas semanas y meses será una reafirmación del control de Hamás, con el grupo islamista buscando rearmarse y utilizar la gran parte del sistema de túneles debajo de la Franja que no fue destruida durante la guerra para excavar, tal como lo hizo en los años previos al 7 de octubre.

Incluso durante los días previos a la celebración de la liberación de los rehenes, el mundo ya era testigo de cómo Hamás estaba haciendo precisamente eso al matar abiertamente a disidentes y miembros de clanes que se oponían a su Gobierno en Gaza.

No se trata solo de que Hamás esté haciendo todo lo posible por presentar el acuerdo a los palestinos como una victoria. Eso sonaría falso si los islamistas realmente se desarmaran o se vieran obligados a huir de Gaza. La liberación de muchos terroristas con las manos manchadas de sangre a cambio de los rehenes, en un número mucho mayor que el de los cautivos israelíes, hará que esa afirmación parezca creíble. Las celebraciones de regreso a casa de los terroristas liberados son, en efecto, fiestas de la "victoria" de Hamás. El creciente coro de naciones que se suma a la demanda de un Estado palestino independiente para recompensarlos por las atrocidades del 7 de octubre solo fortalecerá aún más la posición de Hamás.

Y es entonces cuando aquellos aspectos del plan de Trump que requieren que Gaza sea gobernada por lo que puede ser un grupo enteramente mítico de tecnócratas palestinos apolíticos y vigilada por una fuerza internacional, incluidas algunas tropas enviadas por el mundo árabe, comenzarán a parecer cada vez más irreales.

Los israelíes están cansados ​​de la guerra

Y eso nos lleva a la segunda razón por la que Hamás cree que todavía puede mantener el control de Gaza incluso después de que los rehenes sean liberados.

Los israelíes, por razones comprensibles, están cansados de la guerra de dos años a la que se vieron obligados el 7 de octubre. El mantenimiento del gran ejército de reservistas llamados a filas ha supuesto una enorme presión para estos heroicos soldados y sus familias, así como para la economía israelí.

Enviar a las Fuerzas de Defensa de Israel de vuelta a la vorágine de Gaza para garantizar que Hamás no reconstituya el estado terrorista que gobernaban antes del 7 de octubre sería una enorme decepción para los israelíes. También es probable que impulse a los mismos opositores políticos que se han manifestado en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv cada semana —donde actuaron como si el secuestrador fuera Netanyahu y no Hamás— a intentar paralizar a Israel. Incluso sin la protección de las familias de los rehenes en duelo, la coalición política "anti-Bibi", al igual que lo hizo durante los dos años de guerra, priorizará su odio hacia el primer ministro y su determinación de derrocarlo por encima del objetivo bélico nacional de eliminar a Hamás.

La mayoría de los israelíes coinciden con la postura de Netanyahu de acabar con la organización terrorista y asegurarse de que no pueda cumplir sus promesas de seguir cometiendo masacres como las del 7 de octubre para lograr su objetivo genocida de destruir a Israel. Sin embargo, reiniciar la guerra contra Hamás una vez que los israelíes hayan probado la paz y Trump disfrute de su éxito diplomático será mucho más difícil que continuarla antes del acuerdo de rehenes.

Estas reflexiones aleccionadoras no son lo que la mayoría de la gente tendrá en mente mientras se celebra la libertad de los rehenes. Y definitivamente no es algo que la mayoría quiera oír.

A menos que Trump esté dispuesto a ser tan inflexible como suele afirmar, y los israelíes estén dispuestos a reanudar una guerra que preferirían que terminara, estos son los factores que podrían llevar a Hamás a negarse a retirarse de Gaza y a creer que puede salirse con la suya. Lo que siga a la liberación de los rehenes será alegría; sin embargo, suponer que habrá paz o algo parecido no solo puede ser erróneo, sino también un camino hacia el resurgimiento del Estado palestino en Gaza, dirigido por Hamás, que garantiza más masacres como la de hace dos años.