El Estado de la Unión de Trump reunió a 32,6 millones y supera la audiencia del último discurso de Biden

Publicado por Sabrina Martin 26 de febrero, 2026

Cifras publicadas este jueves por Nielsen Media Research revelaron que 32,6 millones de personas siguieron por televisión el discurso anual sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump.

La cifra es inferior a los cerca de 36 millones que vieron su primer mensaje ante el Congreso en el actual mandato el año pasado. No obstante, supera ligeramente los 32,2 millones que registró el último discurso del entonces presidente Joe Biden ante una sesión conjunta del Congreso antes de dejar la Casa Blanca.

Comparación histórica de audiencias

En perspectiva histórica, el dato queda por debajo del primer discurso de Trump en 2017, que superó los 47 millones de espectadores y se ubicó entre los más vistos de la era televisiva moderna. Aun así, ese registro no alcanzó la marca lograda en 2009 por el entonces presidente Barack Obama, cuya intervención ante el Congreso atrajo aproximadamente a 52 millones de televidentes.

Las cifras difundidas por Nielsen corresponden exclusivamente al consumo en televisión tradicional. No incluyen a quienes siguieron la transmisión en directo por internet, vieron fragmentos en redes sociales o accedieron al discurso completo después de su conclusión.

En los últimos años, varias de las principales cadenas han experimentado descensos de audiencia, un fenómeno asociado al aumento del corte de servicios de cable y al traslado de consumidores hacia plataformas de streaming y redes sociales para informarse y comentar la actualidad.

El discurso más extenso registrado

La intervención del martes también destacó por su duración. Con casi dos horas, se convirtió en el discurso sobre el Estado de la Unión más largo registrado. Durante ese tiempo, el presidente abordó asuntos que incluyeron inmigración, economía, política exterior y sanidad.

En el transcurso del mensaje, Trump cuestionó a legisladores demócratas por no respaldar su agenda migratoria y dirigió comentarios hacia la expresidente de la Cámara, Nancy Pelosi. La sesión reflejó divisiones partidistas: mientras aliados republicanos expresaron respaldo, algunos demócratas abandonaron la cámara antes de que concluyera la intervención.