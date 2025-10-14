“Oriente Medio está en un camino hacia la paz”: Biden se une a los elogios demócratas a Trump tras su histórico acuerdo con Israel y Hamás

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de octubre, 2025

El expresidente Joe Biden elogió públicamente este lunes al presidente Donald Trump por los históricos acuerdos de paz alcanzados con el Gobierno de Israel y la organización terrorista palestina Hamás, en lo que parece ser un punto final a la guerra en Gaza, la cual inició el 7 de octubre del año 2023, cuando el grupo yihadista penetró suelo judío para perpetrar uno de los ataques terroristas más atroces que se recuerden, asesinando a más de mil personas y secuestrando a 251.

“Estoy profundamente agradecido y aliviado de que haya llegado este día, tanto por los últimos 20 rehenes que han pasado por un infierno inimaginable y que finalmente se han reunido con sus familias y seres queridos, como por los civiles en Gaza que han experimentado pérdidas incalculables y que finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas. El camino hacia este acuerdo no fue fácil. Mi administración trabajó incansablemente para traer a los rehenes de vuelta a casa, brindar alivio a los civiles palestinos y poner fin a la guerra. Felicito al presidente Trump y a su equipo por su trabajo para lograr que el nuevo acuerdo de alto el fuego llegara a la meta”, dijo Biden en una extensa publicación en su cuenta de X.

El expresidente demócrata cerró su mensaje asegurando que “Ahora, con el respaldo de Estados Unidos y del mundo, Oriente Medio está en un camino hacia la paz que espero perdure, y hacia un futuro para israelíes y palestinos por igual, con iguales medidas de paz, dignidad y seguridad”.

Varias personalidades demócratas también han elogiado a Trump

Lejos de ser Biden la única figura demócrata que ha elogiado a Trump por lo conseguido entre Israel y Hamás, lo cierto es que varias personalidades destacadas también lo han hecho en los últimos días, incluyendo a antiguos miembros de su administración.

Uno de ellos fue su exasesor de seguridad nacional Jake Sullivan, quien reconoció durante una entrevista con CNN, luego de ser preguntado si Trump merecía crédito por el acuerdo: “Por supuesto que sí. Y doy crédito al presidente Trump, a [Steve] Witkoff, a [Jared] Kushner y al [secretario de Estado Marco] Rubio. Estos son trabajos difíciles”. De igual forma, el exredactor de discursos de Biden, Jon Meacham, también elogió a Trump durante una entrevista en MSNBC, en la que aseguró que ponerle punto final a la guerra en Gaza “es una victoria para el presidente Trump”.

Asimismo, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, elogió a Trump por su histórico acuerdo: “Hoy es un día maravilloso. Finalmente, finalmente, finalmente, los últimos rehenes con vida, brutalmente retenidos por Hamás, están en casa. Un inmenso y abrumador suspiro de alivio. Reconozco la enorme labor de defensa de las incansables familias de los rehenes, del presidente Trump, de su administración y de todos los que ayudaron a que este momento fuera posible”, dijo Schumer en un comunicado.

Del mismo modo, el expresidente demócrata Bill Clinton también felicitó a Trump por sus esfuerzos en Oriente Medio, a través de un comunicado en el que expresó: “Los horrores del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel y el conflicto que reavivaron han provocado pérdidas humanas insoportables. Ha sido difícil de ver y casi imposible de racionalizar. Estoy agradecido de que se haya alcanzado un alto el fuego, de que los últimos 20 rehenes con vida hayan sido liberados y de que la tan necesaria ayuda haya comenzado a fluir hacia Gaza”, agregó el expresidente. “El presidente Trump y su administración, Catar y otros actores regionales merecen gran reconocimiento por mantener a todas las partes comprometidas hasta que se alcanzó el acuerdo.”