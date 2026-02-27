Hillary Clinton justifica las fotos de su esposo en los Archivos de Epstein y critica a los republicanos por las preguntas inusuales sobre Pizzagate durante la audiencia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de febrero, 2026

La ex secretaria de Estado Hillary Clinton dio una rueda de prensa tras su audiencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el caso Jeffrey Epstein.

Clinton, que compareció durante cerca de seis horas en una sesión privada realizada el jueves, afirmó que nunca tuvo conocimiento de las actividades criminales de Epstein.

“Nunca conocí a Jeffrey Epstein, nunca tuve ninguna conexión ni comunicación con él. Conocía a Ghislaine Maxwell de manera casual, como una conocida. Pero respondí lo mejor que pude a todo lo que me preguntaron”, dijo. “Fue decepcionante que se negaran a realizar una audiencia pública, para que yo no tuviera que estar aquí caracterizándola ante ustedes. Ustedes podrían haberlo visto por sí mismos. Nosotros lo habíamos solicitado”.

Clinton también aseguró que respondió todas las preguntas planteadas por los legisladores y que muchas de ellas fueron reiterativas. Reiteró que nunca conoció a Epstein y que a Maxwell la trató únicamente de manera ocasional, como una conocida, justificando incluso que la aliada y expareja de Epstein apareciera en la boda de su hija Chelsea.

La ex secretaria de Estado también indicó que, hacia el final de la audiencia, fue consultada sobre temas “inusuales”, incluyendo ovnis y la teoría conspirativa conocida como Pizzagate.

“No sé cuántas veces tuve que decir que no conocía a Jeffrey Epstein. Nunca fui a su isla. Nunca fui a su casa. Nunca fui a sus oficinas. Eso quedó registrado numerosas veces”, dijo Hillary Clinton. “Al final, la audiencia se volvió bastante inusual, porque comenzaron a preguntarme sobre ovnis y una serie de preguntas sobre ‘Pizzagate’, una de las teorías conspirativas falsas más viles que se propagó en Internet y que estaba sirviendo de base para las preguntas de uno de los miembros hacia mí”.

Asimismo, cuando se le consultó sobre las fotos de su esposo con otras mujeres que aparecen en los archivos de Epstein, Clinton desestimó la polémica.

"Creo que la cronología de la conexión que tenía con Epstein terminó varios años antes de que saliera a la luz algo sobre las actividades criminales de Epstein", dijo.

🗣️ ¿Por qué se invitó a Ghislaine Maxwell a la boda de Chelsea?



Hillary Clinton: "Ella asistió como acompañante, invitada por otra persona que sí había sido invitada" pic.twitter.com/ZdsQwvub4z — VOZ (@VozMediaUSA) February 27, 2026

🚨 | Un periodista le pregunta a Hillary Clinton directamente sobre las fotos de su marido con otras mujeres que aparecen en los archivos de Epstein



🗣️ Clinton: pic.twitter.com/iwa2Kb3utv — VOZ (@VozMediaUSA) February 27, 2026

El presidente del comité, el representante republicano James Comer, calificó la entrevista como productiva y afirmó que el intercambio permitió obtener información relevante sobre el caso. Señaló además que, ante interrogantes relacionadas con la Iniciativa Global Clinton, la exsecretaria sugirió que esas preguntas debían dirigirse a su esposo, Bill Clinton.

Por su parte, la representante republicana Nancy Mace afirmó que Clinton respondió preguntas de miembros de ambos partidos sin excepciones.

En su declaración escrita, la exfuncionaria cuestionó la conducción de la investigación por parte del comité y sostuvo que no cuenta con datos que puedan aportar a las indagaciones. También afirmó que, si el objetivo es esclarecer los delitos de tráfico sexual vinculados a Epstein, el panel debería interrogar directamente bajo juramento al presidente Donald Trump sobre cualquier asunto relacionado con los archivos del caso.

Trump no ha sido acusado de delitos relacionados con Epstein y ha negado haber incurrido en conductas indebidas. Los Clinton también han rechazado haber cometido irregularidades en relación con el financiero.

El comité también tiene previsto recibir el viernes al expresidente Bill Clinton para una declaración similar como parte de la misma investigación.