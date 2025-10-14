Histórica Cumbre en Egipto: con la presencia de Trump se firma una declaración para avanzar hacia la paz en Gaza

Publicado por Sabrina Martin 13 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump participó este lunes en una cumbre internacional en Sharm el-Sheikh, Egipto, donde más de 20 delegaciones extranjeras discutieron el futuro de Gaza. La reunión coincidió con la liberación simultánea de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, uno de los puntos clave del acuerdo en marcha.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, el presidente de Francia Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer y el ex primer ministro Tony Blair, además de representantes de Qatar, Jordania, Egipto, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Memorándum simbólico, ausencia clave

Durante la cumbre, Trump firmó un documento político junto al presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan y el emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. La firma se realizó frente a los líderes presentes y precedió a una fotografía oficial bajo el lema “Paz 2025”.

El documento, difundido más tarde por la Casa Blanca, fue titulado “La Declaración de Trump para una Paz Duradera y la Prosperidad” y establece compromisos generales entre los firmantes, quienes expresaron su apoyo al plan de paz promovido por Trump.

El contenido del memorando sostiene: “Entendemos que una paz duradera será aquella en la que tanto los palestinos como los israelíes puedan prosperar con sus derechos humanos fundamentales protegidos, su seguridad garantizada y su dignidad defendida”.

El texto también afirma que los firmantes se comprometen a resolver disputas por vía diplomática y evitar nuevos ciclos de violencia en la región.

Durante la ceremonia, Trump afirmó: “Esto tardó 3.000 años en llegar a este punto. ¿Pueden creerlo? Y se va a mantener. Se va a mantener”.

Israel y Hamás no participaron

A pesar de tratarse de un acuerdo sobre Gaza, la ceremonia se realizó sin representantes de Israel ni del grupo terrorista de Hamás. La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu explicó que su ausencia se debía a una festividad judía, aunque reconoció que había sido invitado directamente por Trump.