Estados Unidos alojará una base de entrenamiento para pilotos qataríes en Idaho

Publicado por Santiago Ospital 10 de octubre, 2025

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el viernes que Estados Unidos alojará unas nuevas instalaciones de entrenamiento para militares de Qatar.

Hegseth detalló que la instalación militar se ubicará en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home, en Idaho. Allí se entrenarán pilotos de aviones F-15 de la Fuerza Aérea de Qatar junto con contingentes estadounidenses.

El secretario realizó el anuncio durante un encuentro en el Pentágono con el ministro de Defensa de Qatar, Saoud bin Abdulrahman Al Thani. La base, aseguró, servirá para "mejorar nuestro entrenamiento conjunto, aumentar la letalidad y la interoperabilidad". "Es solo otro ejemplo de nuestra colaboración".

A fines del mes pasado, Donald Trump firmó una orden ejecutiva asegurando que "cualquier ataque armado contra el territorio, la soberanía o las infraestructuras críticas del Estado de Catar" será considerado como "una amenaza a la paz y la seguridad de Estados Unidos".

En otra muestra de cercanía, en su última reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu, Trump habría convencido al mandatario israelí de que llamara al primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, para pedir disculpas por haber violado su soberanía con un ataque a altos mandos de Hamás. También prometió que no emprendería nuevos ataques aéreos, según la Casa Blanca.

El presidente también destacó el papel de Doha como mediador en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Ya los primeros meses del segundo mandato, el emirato le prometió un avión a Trump.