El secretario del Tesoro anuncia que EEUU se prepara para imponer aranceles del 15% esta semana

Publicado por Williams Perdomo 4 de marzo, 2026

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este miércoles que el arancel global del 15% de Donald Trump probablemente se implementará esta semana, mientras el presidente avanza para reconstruir su agenda comercial después de un importante revés legal.

El mes pasado, la Corte Suprema anuló los aranceles específicos por país que Trump impuso a aliados y competidores por igual, lo que supuso un duro golpe a su política económica característica.

Desde entonces, el republicano ha recurrido a una ley diferente para imponer un nuevo arancel del 10% y ha prometido elevar ese nivel al 15%.

Cuando se le preguntó cuándo se implementará el aumento, Bessent dijo a CNBC: "Es probable que sea en algún momento de esta semana".

La Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 Agregó que esto se hará bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 –la misma base para el nuevo arancel del 10% de Trump– que sólo permite un arancel que dure 150 días a menos que el Congreso lo extienda.

​

Durante este período de cinco meses, la Administración Trump avanzará para concluir las investigaciones vinculadas a preocupaciones sobre seguridad nacional y comercio desleal, dijo Bessent.

​

​Estas investigaciones, a su vez, podrían dar lugar a nuevos conjuntos de aranceles.

"Creo firmemente que los tipos arancelarios volverán a sus niveles anteriores dentro de cinco meses", dijo Bessent.

"Y esas son autoridades muy indulgentes", añadió, refiriéndose a las leyes que justifican estas investigaciones.

"Han sobrevivido a más de 4.000 impugnaciones judiciales. Son más lentos, pero más sólidos", afirmó Bessent.