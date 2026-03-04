Primarias en Texas: Paxton y Cornyn van a segunda vuelta, Crockett cae ante Talarico y Crenshaw pierde por doble dígito contra Steve Toth

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de marzo, 2026

Las elecciones primarias en Texas dejaron varias contiendas abiertas y algunas tendencias claras en carreras clave para el Senado, la fiscalía general estatal, la Cámara federal y la gobernación de “El Estado de la Estrella Solitaria".

En la primaria republicana para el Senado, una de las carreras más seguidas de la noche, el senador John Cornyn, que busca un quinto mandato, y el fiscal general de Texas Ken Paxton avanzaron hacia una segunda vuelta tras liderar el conteo preliminar. Ya la carrera fue anunciada por AP y otras agencias de noticias. Cornyn, con el 65% de las mesas escrutadas, aventajaba a Paxton por menos de dos puntos porcentuales: 42,5%-40,8%.

En sus primeras declaraciones ante la prensa, Cornyn atacó duramente a Paxton: “He trabajado durante décadas para construir el Partido Republicano, tanto aquí en Texas como a nivel nacional. Me niego a permitir que un candidato defectuoso, egocéntrico y desvergonzado como Ken Paxton arriesgue todo lo que hemos trabajado tan duro para construir durante todos estos años”.

Paxton, en cambio, aseguró que en la segunda vuelta arrasará y vencerá a Cornyn por más de treinta puntos.

El representante federal Wesley Hunt, quien también competía en la contienda primaria, considerada la más cara de la historia del estado, quedó en un distante tercer lugar, con un 13% de los votos.

En el lado demócrata de esa misma carrera, la primaria continúa relativamente pareja. Sin embargo, el representante estatal James Talarico mantiene una ligera ventaja con cerca de 51.8%, seguido por la congresista federal Jasmine Crockett, con aproximadamente 46.9%.

Crockett, que está en serios apuros en esta contienda, sugirió ante la prensa que la carrera pudo haber estado manipulada. Algunos analistas y expertos electorales ya han llamado la carrera para Talarico.

Carrera por fiscal general

La primaria republicana para fiscal general de Texas también apunta a una segunda vuelta.

El senador estatal Mayes Middleton lidera el conteo con cerca de 40,6% con más 67% de las mesas escrutadas, seguido por el representante federal Chip Roy, con aproximadamente 30.4%, lo que coloca a ambos en camino a la segunda ronda.

El exfuncionario del Departamento de Justicia Aaron Reitz se ubicaba en tercer lugar con poco más del 14% de los votos.

Entre los demócratas, el conteo seguía en curso y todavía es temprano para declarar un resultado definitivo. Sin embargo, el exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional Nathan Johnson encabezaba el conteo preliminar con claridad, alcanzando el 48.8% de los votos, seguido por el abogado Joe Jaworski y el exrepresentante estatal Anthony Box.

La lógica impera en la carrera por la gobernación

En la primaria republicana para gobernador, el actual mandatario republicano Greg Abbott fue proyectado como ganador con una amplia ventaja, superando el 80% de los votos.

En la primaria demócrata, Gina Hinojosa, presidenta del Partido Demócrata de Texas y exintegrante de la junta escolar de Austin, fue proyectada como ganadora de su contienda.

Ambos se medirán en las elecciones generales.

Sorpresa en la Cámara de Representantes

En la primaria republicana del Distrito 2 de Texas, el congresista Dan Crenshaw quedó sorpresivamente rezagado frente al representante estatal Steve Toth, quien lideraba con 57.6% frente al 39.2% de Crenshaw, una diferencia de más de 18 puntos porcentuales con el 62% de los votos escrutados. La carrera ya fue llamada por varios especialistas.

Asimismo, en el Distrito 18 de Texas, el representante demócrata del Distrito 9 Al Green está siendo derrotado por el titular Christian Menefee por más de cuatro puntos porcentuales. Aún es muy pronto para anunciar el ganador.

Muchas de las carreras aún están en desarrollo. Este artículo se actualizará conforme avancen los resultados