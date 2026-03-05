Trump: “Todos los que quieren ser líderes acaban muertos” en Irán
Las declaraciones se producen días después de la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, quien falleció tras los ataques recientes sobre Teherán.
El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que la estructura de mando del régimen iraní se está desintegrando en medio de la ofensiva militar en curso, y aseguró que quienes intentan asumir el liderazgo “terminan muertos”.
Desde la Sala del Tratado Indígena de la Casa Blanca, Trump declaró que “su liderazgo está desapareciendo rápidamente. Todos los que quieren ser líderes acaban muertos”, al referirse a la situación interna en Teherán. Añadió que los misiles iraníes están siendo “aniquilados rápidamente” y que sus lanzadores continúan siendo destruidos como parte de la campaña conjunta con Israel.
Golpe al proceso de sucesión
Posteriormente, según reportes, fue bombardeado un edificio que albergaba a los 88 miembros del Consejo de Expertos mientras realizaban el conteo de votos para elegir a su sucesor. El ataque se produjo en pleno proceso de reemplazo del máximo líder del régimen, en un contexto de alta tensión política interna.
Desde el inicio de la Operación Furia Épica, Estados Unidos e Israel han llevado a cabo ataques aéreos y navales contra infraestructura de seguridad y militar iraní, sin desplegar tropas en tierra. Trump había anticipado previamente que la campaña podría extenderse durante “cuatro o cinco semanas”.
JNS (Jewish News Syndicate)
Tropas terrestres no están en el plan actual
En la primera conferencia de prensa en la Casa Blanca desde el lanzamiento de la operación, la secretaria de prensa Karoline Leavitt señaló que el envío de tropas terrestres no forma parte del plan actual, aunque evitó descartar opciones militares en el futuro.
Los cuatro objetivos de la Operación Furia Épica
Hasta ahora, cerca de 2.000 objetivos han sido alcanzados en territorio iraní y más de 17.500 estadounidenses han regresado al país desde Oriente Medio desde que comenzó la operación. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó desde el Pentágono que Estados Unidos está ganando “de forma decisiva, devastadora y sin piedad”, y aseguró que las fuerzas aéreas estadounidenses e israelíes mantienen el control total del espacio aéreo iraní.