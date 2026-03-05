Trump: “Todos los que quieren ser líderes acaban muertos” en Irán

Publicado por Sabrina Martin 4 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que la estructura de mando del régimen iraní se está desintegrando en medio de la ofensiva militar en curso, y aseguró que quienes intentan asumir el liderazgo “terminan muertos”.

Desde la Sala del Tratado Indígena de la Casa Blanca, Trump declaró que “su liderazgo está desapareciendo rápidamente. Todos los que quieren ser líderes acaban muertos”, al referirse a la situación interna en Teherán. Añadió que los misiles iraníes están siendo “aniquilados rápidamente” y que sus lanzadores continúan siendo destruidos como parte de la campaña conjunta con Israel.

Golpe al proceso de sucesión

Las declaraciones se producen días después de la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, quien falleció tras los ataques recientes sobre Teherán.

Posteriormente, según reportes, fue bombardeado un edificio que albergaba a los 88 miembros del Consejo de Expertos mientras realizaban el conteo de votos para elegir a su sucesor. El ataque se produjo en pleno proceso de reemplazo del máximo líder del régimen, en un contexto de alta tensión política interna.

Desde el inicio de la Operación Furia Épica, Estados Unidos e Israel han llevado a cabo ataques aéreos y navales contra infraestructura de seguridad y militar iraní, sin desplegar tropas en tierra. Trump había anticipado previamente que la campaña podría extenderse durante “cuatro o cinco semanas”.

Tropas terrestres no están en el plan actual

En la primera conferencia de prensa en la Casa Blanca desde el lanzamiento de la operación, la secretaria de prensa Karoline Leavitt señaló que el envío de tropas terrestres no forma parte del plan actual, aunque evitó descartar opciones militares en el futuro.