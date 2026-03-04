El secretario del Interior visita Venezuela para impulsar el petróleo y los minerales

Publicado por Williams Perdomo 4 de marzo, 2026

El Secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, llegó a Venezuela este miércoles para reunirse con Delcy Rodríguez, en una agenda que incluye conversaciones sobre el sector minero. La información fue confirmada por la embajada estadounidense en Caracas.

Varios funcionarios estadounidenses de alto nivel han visitado Venezuela desde que Rodríguez asumió el poder de forma interna el 3 de enero tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

Entre tanto, Venezuela aprobó una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión extranjera y ahora trabaja en una nueva legislación minera, uno de los temas centrales en la visita de Burgum.

"El Secretario se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras", escribió en X la jefa de la misión diplomática estadounidense en Caracas, Laura Dogu.

La diplomática detalló que la visita es parte de un plan de tres fases diseñado por Estados Unidos para Venezuela.