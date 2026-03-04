Publicado por Santiago Ospital 4 de marzo, 2026

James Talarico (36) es la nueva apuesta del Partido Demócrata. Para Texas y para todo: el recién nominado candidato al Senado podría convertirse en el primer demócrata en ganar un escaño en la Cámara Alta desde 1988, así como mostrar una hoja de ruta para atraer a los votantes hispanos y los moderados a lo largo y ancho del país.

Para eso, Talarico, seminarista presbiteriano, se sirve de un discurso religioso que sustenta sus políticas de izquierda. Incluso haciendo campaña desde el púlpito, como reportó desde la iglesia Covenant Presbyterian, en la ciudad texana de Lubbock, el reportero Philip Elliott: "A veces me pregunto qué haría Jesús si visitara el Capitolio. Creo que diría: 'Apártense de mí'. O, tenía hambre y me cortaron la asistencia alimentaria. Estaba enfermo y me sacaron de Medicaid. Era un extranjero y me deportaron a mí y a mi familia".

Un discurso improbable para un partido con un 40% de "religiosamente no afiliados", según Pew Research. (El doble que en el GOP). Y que le generó diversas controversias por sus piruetas al conciliar políticas de izquierda con teología, como cuando aseguró que "Dios es no binario" para criticar una legislación estatal sobre deportes trans o cuando defendió que la Biblia avala el aborto.

"No hay causa woke que no afirme encontrar enterrada en la Biblia", aseguró Zach Kraft, portavoz del Comité Nacional Republicano, tras una de sus polémicas recogida por FOX 4. "Torcer los principios cristianos para promover discursos progresistas puede que tenga buena acogida entre las élites costeras de Nueva York y California, pero aprenderá rápidamente que eso no funcionará en Texas".

Para saberlo, habrá que esperar a noviembre. En mayo Talarico conocerá a su contrincante republicano: el GOP celebrará una segunda ronda en mayo, con el senador John Cornyn, quien busca la reelección, y el fiscal general Ken Paxton como favoritos. El demócrata no parece preocupado: "Espero con ansias presentar el caso contra cualquiera de ellos, quienquiera que salga victorioso".

Talarico: primeros pasos y controversias

Nacido en Round Rock, Texas, repite en discursos y entrevistas que pertenece a la octava generación de texanos. "Mi familia ha estado en nuestro estado desde que era México", suele apostillar. También asegura que su fe está enraizada a su árbol genealógico, sobre todo gracias a su abuelo: "Fue predicador bautista en el sur de Texas. Me enseñó que seguimos a un rabino descalzo que nos dio dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo".

Tras estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Texas en Austin, obtuvo un máster en política educativa por Harvard. Trabajó como profesor de inglés de secundaria. Pegó el salto a la política en 2018, con el apoyo de la organización progresista Run For Something, dedicada a promover candidatos de izquierda a cargos públicos de menor rango. Ganó un escaño en la Cámara estatal por apenas 2.500 votos.

Desde la bancada minoritaria lideró la oposición a un proyecto que obligaba a exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas públicas. El proyecto fue aprobado por la Legislatura en los últimos meses, aunque se encuentra judicializado. También generó titulares por una ley que prohibía a las escuelas públicas disponer cajas de arena para estudiantes que se identificaran como furries, así como por su viral declaración de que "Dios es no binario".

El seminarista a tiempo parcial pronunció aquella frase en un discurso de 2021 ante la Legislatura texana, como argumento en contra de una ley sobre la participación trans en las categorías juveniles. Luego redobló la apuesta en redes sociales: "Los republicanos de Texas han aprobado su proyecto de ley antitransgénero. Una y otra vez, los cristianos usaron las Escrituras para justificar el acoso escolar de los niños transgénero. Les dije que, en mi fe, Dios es no binario".

Otra polémica religiosa que protagonizó, ya en campaña, fue cuando aseguró en The Joe Rogan Podcast que la Biblia permitía el aborto: en el relato de la encarnación, aseguró, el ángel Gabriel pidió el consentimiento de María y ella aceptó libremente, por tanto "no se puede obligar a alguien a crear". "La idea de que existe una ortodoxia cristiana establecida sobre el tema del aborto simplemente no tiene fundamento en las Escrituras".

Además de aquellas dos, alguna de sus controversias más resonadas fueron:

Ateos más "parecidos a Cristo" que sus colegas : en febrero de 2026, declaró en el podcast Politics War Room que había conocido a muchos ateos, agnósticos, musulmanes y budistas que actúan de manera más coherente con las enseñanzas de Jesús que algunos de sus propios compañeros legisladores cristianos.

: en febrero de 2026, declaró en el podcast que había conocido a muchos ateos, agnósticos, musulmanes y budistas que actúan de manera más coherente con las enseñanzas de Jesús que algunos de sus propios compañeros legisladores cristianos. Comentarios sobre Colin Allred : durante las primarias, se vio envuelto en una controversia después de que un influencer alegara que había llamado a su entonces rival un "hombre negro mediocre". Talarico disputó esta caracterización, pero el incidente provocó críticas de Allred.

: durante las primarias, se vio envuelto en una controversia después de que un influencer alegara que había llamado a su entonces rival un "hombre negro mediocre". Talarico disputó esta caracterización, pero el incidente provocó críticas de Allred. Financiación de multimillonarios : Aunque su plataforma se centra en "enfrentar a los multimillonarios", ha sido criticado por aceptar contribuciones de grupos respaldados por figuras como Charles Butt y la magnate de los casinos Miriam Adelson, según The Texas Tribune .

: Aunque su plataforma se centra en "enfrentar a los multimillonarios", ha sido criticado por aceptar contribuciones de grupos respaldados por figuras como Charles Butt y la magnate de los casinos Miriam Adelson, según . Política migratoria: en un estado donde la inmigración es central, Talarico aseguró que la frontera debería ser como un "porche delantero" con un "tapete de bienvenida con una cerradura en la puerta". En un mitin describió al ICE como una "policía secreta". "Esto nunca se ha tratado de inmigración, siempre se ha tratado de control: la mejor manera de controlar a una población es mantenerla atemorizada, mantenerla vigilando por encima del hombro", aseguró también.

En búsqueda del voto hispano y moderado

La campaña del representante estatal buscó establecer puentes hacia dos grupos de votantes que fueron clave en la victoria presidencial de Trump: los latinos y los moderados, o aquellos dispuestos a votar por cualquiera de los dos partidos más allá de su afiliación habitual. Los primeros análisis de las primarias indican que lo habría logrado, aunque falta por ver si tiene el mismo efecto fuera del partido.

Talarico destaca frecuentemente que su madre creció en Laredo, México, y que todavía tiene familia viviendo en la zona fronteriza. Dirigió mensajes específicos a la comunidad y buscó el respaldo de algunas de sus figuras destacadas. Un ejemplo de esta campaña orientada a los hispanos son sus anuncios en español transmitidos durante partidos de fútbol y el certamen musical latino Premio Lo Nuestro.

Su búsqueda del voto de centro tampoco es sutil: "Si odias la política y nunca has votado, tienes un lugar en esta campaña. Si has votado por los demócratas, pero estás cansado de que siempre se rindan, tienes un lugar en esta campaña. Y si votaste por Donald Trump, pero estás harto del extremismo y la corrupción en nuestro gobierno, también tienes un lugar en esta campaña".

En ese sentido, se presentó como contraste de su principal opositora en las primarias, la representante Jasmine Crockett. Con un estilo más combativo, más parecido al de los miembros del Escuadrón, algunos analistas demócratas advertían que aunque podía movilizar a las bases, era difícil que encantara a la población tejana extramuros partidarios.

Talarico busca unir a ambos lados de la brecha partidaria contra "los millonarios": "La mayor división en este país no es izquierda contra derecha. Es de arriba contra abajo. Los multimillonarios quieren que nos miremos a izquierda y derecha en lugar de mirarlos a ellos", asegura en su página web. Postura que llevó a un analista a definirlo como un Bernie Sanders con la biblia bajo el brazo.

Además, sus propuestas en algunos temas sensibles son un ejercicio de funambulismo. En inmigración, por ejemplo, donde dice querer poner un "tapete de bienvenida con una cerradura en la puerta", asegura que buscará tanto una frontera segura como recibir a "quienes quieran contribuir a nuestra economía y alcanzar el sueño americano". En sus críticas, apunta tanto a Biden como a Trump.

¿El futuro del Partido Demócrata?

"Tienes que postularte a la presidencia". La recomendación, cuando apenas competía por las primarias al Senado, fue uno de los momentos clave de su campaña. Le llegó en el podcast más escuchado del país, por una de las figuras más influyentes: Joe Rogan en septiembre de 2020.

También fue uno de las figuras respaldadas por Barack Obama, según Político. El exdirector adjunto de campaña de Kamala Harris, Rob Flaherty, lo describió como "el futuro del partido": "Los demócratas estamos perdiendo terreno porque hemos perdido la capacidad de conectar con quienes se han desconectado del sistema. Él representa el tipo de populismo esperanzador que creo que es nuestro camino de regreso, y lo hace con un sentido natural de cómo atraer y mantener la atención".

El número de votos y el dinero vertido en la carrera también podrían servir de indicador. El Partido Demócrata más que duplicó el número de votos con respecto a 2022, según VoteHub. Más de 1,5 millones de estadounidenses participaron de sus primarias. Además, Talarico logró recaudar 1,3 millones de dólares más que Crockett y recibió 16.3 millones más en apoyo publicitario. Todo esto en la primaria al Senado más cara de la historia.

Una victoria al Senado podría indicar el camino para el Partido Demócrata en 2028. Sin embargo, lo mismo se dijo tras la victoria a la Alcaldía del socialista Zohran Mamdani. Su triunfo podría abrir una nueva vía para el futuro demócrata, pero los demócratas aún tendrían que entre ambos modelos. Su derrota, apuntalaría a los Mamdani.