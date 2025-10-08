Histórico: Trump anuncia que Israel y Hamás ya firmaron el acuerdo para avanzar en la primera fase del plan para la paz en Gaza
El presidente planea visitar muy pronto la región tras confirmar el inicio de un proceso histórico.
El presidente Donald Trump anunció este miércoles que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz, lo que marca el inicio de una nueva etapa en Medio Oriente.
Trump explicó que el acuerdo contempla la liberación de todos los rehenes en los próximos días y el retiro de las tropas israelíes hasta una línea acordada, como primeros pasos hacia lo que calificó como una “paz fuerte, duradera y eterna”.
En su declaración, el mandatario celebró el alcance del pacto y subrayó que todas las partes serán tratadas con justicia. “Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, para todas las naciones vecinas y para los Estados Unidos de América”, expresó, agradeciendo además el trabajo de Catar, Egipto y Turquía, que colaboraron en la mediación. Trump calificó el momento como un “acontecimiento histórico y sin precedentes”
Trump prepara su viaje a Medio Oriente
Antes de dar a conocer el acuerdo, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, informó que el mandatario tiene planificado viajar a la región, aunque primero acudirá el viernes al Centro Médico Walter Reed para realizarse su revisión médica anual, antes de emprender su visita al extranjero.
"El viernes por la mañana, el presidente Trump visitará el Centro Médico Walter Reed para una reunión y un discurso con las tropas. Durante su estancia, se realizará su revisión médica anual de rutina. Posteriormente, regresará a la Casa Blanca. El presidente Trump está considerando viajar a Oriente Medio poco después", indicó Leavitt.
Durante una mesa redonda centrada en la violencia de izquierda, Trump había adelantado que las conversaciones con Hamás iban "muy bien” y que el acuerdo estaba cerca de concretarse, por lo que podría ir el domingo.
Un acuerdo impulsado por Washington
El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el asesor presidencial Jared Kushner se encuentran en Egipto. Ambos representaban a Washington en las conversaciones que buscaban alcanzar un alto el fuego y la liberación de los rehenes que permanecen en poder de Hamás.
Según reportes de Associated Press, liberará a los 20 rehenes que permanecen con vida este fin de semana, mientras las fuerzas israelíes se retiran de la mayor parte de Gaza como parte de los primeros pasos del acuerdo.
Dos años de conflicto
El acuerdo representa uno de los mayores logros diplomáticos de la presidencia de Donald Trump y marca un punto de inflexión para Medio Oriente, al abrir la puerta a una etapa de estabilidad tras uno de los enfrentamientos más sangrientos de la región en las últimas décadas.