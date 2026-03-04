Leavitt garantiza una transferencia digna para los militares estadounidenses fallecidos en el ataque con drones iraníes de Kuwait
Durante la conferencia de prensa, la secretaria de prensa explicó que el mandatario planea estar presente “para estar en el duelo junto a sus familias”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este miércoles que los seis militares estadounidenses fallecidos en un ataque con drones iraníes en Kuwait recibirán una transferencia digna a Estados Unidos. Asimismo, señaló que el presidente Donald Trump tiene previsto asistir a la ceremonia.
Durante la conferencia de prensa, Leavitt explicó que el mandatario planea estar presente “para estar en el duelo junto a sus familias”, en alusión al acto solemne que tradicionalmente se realiza cuando los restos de miembros del servicio regresan al país.
Los cuerpos serán trasladados a la Base Aérea de Dover, en Delaware, donde se llevan a cabo este tipo de ceremonias militares.
Identificación de los caídos
El Pentágono ya identificó públicamente a cuatro de los seis militares fallecidos: la sargento de primera clase Nicole Amor, de White Bear Lake, Minnesota; el capitán Cody Khork, de Lakeland, Florida; el sargento de primera clase Noah Tietjens, de Bellevue, Nebraska; y el sargento Declan Coady, de Des Moines, Iowa.
Otros dos miembros del servicio murieron en el mismo ataque; sin embargo, sus identidades aún no han sido divulgadas públicamente.
Desplegados en apoyo operativo
El teniente general Robert Harter, jefe de la Reserva del Ejército, también señaló que la institución rinde homenaje a sus “héroes caídos” y subrayó que sirvieron “valiente y desinteresadamente en defensa de nuestra nación”.