El martirio performativo de la nobleza DEI: cómo la estilista de Mamdani convirtió un vuelo de diez mil dólares en una gesta revolucionaria

5 de marzo, 2026

Hace unos días, la estilista de la familia Mamdani y ex editora de Vogue abordó un vuelo con destino a Milán. En la cabina de primera clase, cinco de los seis pasajeros eran hombres blancos de mediana edad. El sexto era ella: "una mujer negra de unos 30 años que viaja a menudo en esa cabina", como se definió con ¿modestia? Quien la atendía en el vuelo le dispensó un servicio que ella calificó de deficiente y la sometió a "microagresiones persistentes" cuya naturaleza nunca especificó. Ante semejante ultraje, Gabriella Karefa-Johnson tomó la única decisión posible: "rebajarse", según sus palabras, a la clase ejecutiva y publicarlo en las redes sociales.

No solicitó un asistente diferente, no presentó una queja en el momento, no buscó una solución discreta, porque lo discreto no cotiza en la economía de la indignación digital. Lo que hizo fue exactamente lo que hace un miembro de la nueva nobleza DEI cuando siente que el mundo no lo trata con la reverencia que merece: convirtió su berrinche personal en una declaración política, su capricho en un martirio y su cambio de asiento en un acto de resistencia.

¡Y vaya si dio resultado! El piloto bajó a clase ejecutiva a disculparse. El sobrecargo también. Pero nada de eso fue suficiente, porque el objetivo nunca fue resolver el problema sino protagonizarlo; porque como todo influencer sabe, si no hay audiencia, no hay paraíso.

Aquí reside el mecanismo transaccional del martirio performativo. Gabriella renunció a su asiento de primera clase (por un par de horas, ¡tampoco le pidamos que se inmole!) por un asiento igualmente lujoso y a cambio recibió puntos de virtud, validación de sus seguidores, cobertura mediática y, sobre todo, un posicionamiento dentro de la progresía cultural que la asciende varios peldaños. Karefa-Johnson no perdió nada; ganó todo. Ese es el secreto del martirio performativo: es suculentamente rentable.

"La indignación es un producto que, de momento, paga bien".

El caso de Karefa-Johnson ilumina una contradicción: esta mujer trabajó para Vogue, una revista cuya razón de ser es la venta aspiracional de privilegios, que promociona bolsos de tres mil euros y cremas de dos mil dólares y cuyo modelo de negocio depende de sacralizar el lujo. Diseñó portadas internacionales para las personas más poderosas, entre ellas Kamala Harris. Eligió el atuendo del alcalde socialista de Nueva York y el de su esposa para la investidura. Vuela regularmente en primera clase en vuelos transatlánticos. Y al mismo tiempo se presenta como víctima de un sistema opresor que le impide... ¿qué exactamente? ¿Disfrutar en paz de su asiento de diez mil dólares?

La paradoja no parece perturbarla en absoluto. Cuando dejó Vogue en 2023 (tras sumarse al coro de judeófobos propalestinos, calificando a las Fuerzas de Defensa de Israel de "organización terrorista" y comparando al Estado judío con "un estado de apartheid"), describió su salida como el resultado de trabajar en un lugar donde "la supremacía blanca virulenta sin control es insostenible". ¿La supremacía blanca de la revista que la contrató, le dio portadas, la convirtió en figura pública y le proporcionó la plataforma desde la cual lanzó todas sus proclamas? ¿La misma que le permitió acceder a una vida en la que un vuelo de diez mil dólares es una rutina, no un lujo inimaginable? Extraña supremacía.

Porque ahí está la dimensión clasista que el discurso DEI cuidadosamente evita mencionar. Si Karefa-Johnson hubiera querido hacer un gesto de solidaridad genuina con las personas de a pie que sufren maltrato en los sistemas de transporte, habría viajado desde el principio en la fila 51C, al lado del baño. Así viajan la gran mayoría de los pasajeros. Pero no quiso "rebajarse" tanto, tanto, tanto… y en cambio logró vender su capricho como activismo.

Pero hay algo más grave en el debate en torno a este incidente: lo que Karefa-Johnson hizo no es solo victimizarse, sino ser racista. Discriminar a los blancos, para ser precisos. Atribuyó un maltrato (cuya existencia real nunca demostró) directamente a la composición racial de sus compañeros. Cinco hombres blancos son para ella una afrenta gravísima, intolerable y hostil. Pensemos si el caso hubiera sido al revés, imaginemos a un pasajero blanco que publica en redes sociales que cambió de cabina porque estaba rodeado de personas negras. La carrera y vida civil de esa persona terminaría en instantes y con razón. Pero cuando la dirección del prejuicio se invierte, el mismo razonamiento se convierte en contenido viral celebrado. Esa asimetría es exactamente el tipo de doble rasero que, paradójicamente, envenena cualquier conversación seria sobre igualdad.

Comparemos con quienes de verdad construyeron la igualdad de derechos. Karefa-Johnson ha tomado prestado el vocabulario de aquellas luchas para un posteo racista y supremacista. Cuando cambiar de cabina en un avión se narra con el mismo lenguaje que usaron quienes arriesgaron la vida por defender sus derechos, se comete una banalización que no es inocente: es una afrenta a quienes pagaron con sangre lo que ella gasta en frivolidad y resentimiento.

Hay un último elemento que merece atención: la carrera de Karefa-Johnson es la de una profesional que usa el activismo como herramienta de ascenso dentro de los círculos de la élite que controlan la moda. Vestir a la esposa de Mamdani es marketing personal de alto nivel al igual que renunciar a Vogue con una diatriba antiisraelí. La indignación es un producto que, de momento, paga bien.

Lo que resulta más revelador es la convicción de que la pertenencia a una categoría identitaria otorga patente de corso para interpretar cualquier interacción cotidiana como prueba irrefutable de discriminación sistémica. Porque el relato importa más que los hechos, y el relato que se ha construido necesita villanos constantes para sobrevivir; los necesita, porque sin ellos el edificio entero se derrumba.

Lo más triste es que Karefa-Johnson no va a pagar ningún precio por esto. No habrá consecuencias profesionales, ni boicot de marcas, ni investigación o denuncias sobre su flagrante acto de discriminación contra 5 personas y de difamación contra un trabajador que de seguro perderá su empleo. Porque en la burbuja que Karefa-Johnson habita, la acusación es suficiente y el daño colateral sobre personas trabajadoras es simplemente el coste de ser viral.

Un sistema que funciona convirtiendo la credencial de opresión en privilegio no es respetable. Y mientras eso no cambie, el aplauso que Karefa-Johnson recibió por su martirio performativo seguirá siendo el verdadero problema.