EN VIVO | Las bolsas asiáticas rebotan, pero el precio del petróleo continúa subiendo

Publicado por Israel Duro 5 de marzo, 2026

La guerra entre EEUU e Israel contra Irán alcanza su sexto día con nuevos intercambios de ataques, cada vez más intensos y precisos. La Administración Trump llevó el conflicto a aguas internacionales, con el hundimiento de una fragata iraní frente a Sri Lanka, y Teherán aumentó el radio del conflicto con el lanzamiento de un misil contra Turquía que fue interceptado por la OTAN. A pesar de las diferencias entre los países occidentales por la negativa española a ceder sus bases a los aviones estadounidenses, siguen llegando tropas y portaaviones a la región.

Aunque los mercados comenzaron a rebotar desde el miércoles, una tendencia que continuó en Asia durante el jueves, el petróleo -aunque de forma más moderada- continúa su escalada de precios.

Las horas corresponden al horario del Este

03:34 am España anuncia el envío de una fragata "para protección" a Chipre 10:34 05/03/2026 11:09 05/03/2026 Pese a el "no a la guerra" del primer ministro español para justificar su negativa a ceder las bases de Rota a Morón a los cazas estadounidenses, España enviará su fragata más avanzada para proteger Chipre después de que un ataque con drones contra una base británica en la isla mediterránea la arrastrara a la guerra de Oriente Medio, según informó el jueves el Ministerio de Defensa.



El Cristóbal Colón se unirá al portaaviones francés Charles de Gaulle y a los buques de la Armada griega para "ofrecer protección y defensa aérea" y "apoyar cualquier evacuación de civiles", según informó el Ministerio en un comunicado.



02:34 am Las bolsas asiáticas rebotan, pero el precio del petróleo continúa subiendo Los mercados asiáticos se tranquilizaron tras la subida de Wall Street en Nueva York el miércoles, que dejó de lado los temores inflacionistas relacionados con el conflicto en Oriente Medio y acogió con satisfacción los datos económicos mejores de lo esperado en Estados Unidos.



El índice Kospi de Seúl lideró las ganancias tras cerrar con una ganancia de 9,63%, una espectacular recuperación tras un desplome histórico del 12% la víspera. El indicador japonés Nikkei también avanzó y cerró con una subida del 1,9%, tras perder un 3,61% el miércoles.



Las bolsas chinas subían moderadamente durante la sesión (Hong Kong un 0,15% y Shanghái un 0,51%), después de anunciarse el objetivo de crecimiento para este año -entre un 4,5% y un 5%-, el más modesto en tres décadas.

​

Sin embargo, la preocupación por el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques iraníes contra instalaciones energéticas de sus vecinos hizo que el precio del crudo siguiera subiendo este jueves en las operaciones asiáticas.



Hacia las 06:30 GMT (12:30 AM Florida), el precio del barril de Brent escalaba un 3,22%, a 84,09 dólares. El barril de West Texas Intermediate (WTI) norteamericano seguía subiendo un 3,78%, hasta los 77,45 dólares.

02:34 am Las sirenas vuelven a sonar: ataques masivos sobre Teherán, Jerusalén, Doha y Bahréin 10:38 05/03/2026 10:38 05/03/2026 El comienzo del sexto día de conflicto volvió a estar protagonizado por las sirenas que alertan de nuevos ataques. Doha y Bahréin sufrieron fuertes explosiones, al igual que Teherán, objetivo de la aviación israelí y Jerusalén, destino de una nueva oleada de drones y misiles iraníes.

02:33 am Otro país sumado a la guerra: un dron iraní impacta en un aeropuerto de Azerbaiyán 10:36 05/03/2026 10:36 05/03/2026 Un dron lanzado desde territorio iraní golpeó un edificio en un aeropuerto del enclave azerbaiyano de Najicheván, indicaron medios locales este jueves.



Dos drones cruzaron desde Irán, y uno de ellos explotó en el aeropuerto de Najicheván, un enclave azerbaiyano ubicado entre Armenia, Turquía e Irán, indicó el medio Report, sin dar más detalles.

02:32 am China pide a sus refinerías suspender las exportaciones para evitar desabastecimiento



10:35 05/03/2026 10:35 05/03/2026 El Gobierno comunista de Pekín ha pedido a sus principales refinerías que suspendan sus exportaciones de gasóleo y gasolina porque la guerra plantea el riesgo de una escasez de suministro, informó el jueves la agencia Bloomberg.