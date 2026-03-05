NBA: Shai Gilgeous-Alexander vuelve a imponerse a los Knicks en el triunfo de los Thunder

Gilgeous-Alexander, de los City Thunder, protege el balón ante Jalen Brunson AP / Cordon Press .

Publicado por Carlos Dominguez I AFP 5 de marzo, 2026

Shai Gilgeous-Alexander anotó un triple clave que aseguró este miércoles la ajustada victoria por 103-100 de los Oklahoma City Thunder frente a los New York Knicks en la NBA.

El resultado amplió a 7-0 el impecable registro del actual Jugador Más Valioso en el Madison Square Garden ante los Knicks y representó también el cuarto triunfo consecutivo del Thunder, que consolidó su ventaja en lo más alto de la Conferencia Oeste.

“Volvimos a encarrilar el partido en el último cuarto y pudimos darnos una oportunidad”, señaló Gilgeous-Alexander, quien cerró la noche con 26 puntos y ocho asistencias. “Al final del partido, solo hay que encontrar la manera. Yo hice jugadas. Los chicos hicieron jugadas. Aún así, conseguimos la victoria”.

Oklahoma City llevó la iniciativa durante gran parte del duelo, impulsado por la destacada actuación de Chet Holmgren, máximo anotador con 28 puntos, 22 de ellos en una brillante primera mitad.

Los Knicks, en cambio, quedaron limitados a solo 40 puntos antes del descanso debido a la firme defensa del Thunder, mientras que la estrella local Jalen Brunson apenas sumó dos tantos bajo una intensa presión defensiva.

No obstante, Nueva York reaccionó tras el entretiempo y consiguió otros 40 puntos solo en el tercer cuarto. Un triple de Brunson, ya más acertado, empató el marcador y encendió al público del Garden.

Holmgren: "No hay mejor lugar para hacerlo que la Meca"

Los Knicks llegaron incluso a ponerse por delante en los minutos finales, aunque la ventaja les duró poco. Gilgeous-Alexander y Holmgren encabezaron la reacción de Oklahoma City para recuperar el control del encuentro.

A poco más de un minuto del cierre, un tiro en suspensión de Gilgeous-Alexander abrió una diferencia de siete puntos. Brunson logró reducirla a tres, pero a seis segundos del final su intento de triple para igualar el marcador se quedó corto.

“Siempre es genial salir con una victoria. No hay mejor lugar para hacerlo que la Meca”, afirmó Holmgren.

El triunfo deja al vigente campeón con el mejor balance de la liga, 49-15, con una ventaja de tres partidos y medio sobre los San Antonio Spurs, mientras comienza a enfocar la recta final rumbo a los playoffs.

“Hay que ponerse en forma, porque vamos a necesitar a todo el mundo para esta fase de playoffs”, señaló Gilgeous-Alexander. “Y luego solo tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Tenemos que permanecer unidos. Tenemos que ser el equipo que hemos sido durante el último año y medio”.

Derrota de Boston ante unos Hornets en racha

Los Knicks se mantienen terceros en la Conferencia Este y no perdieron terreno respecto a los segundos, los Boston Celtics, que cayeron por 118-89 ante unos Charlotte Hornets en plena racha positiva.

El novato Kon Knueppel aportó 20 puntos en otra actuación destacada para Charlotte, mientras que los 29 tantos de Derrick White no bastaron para Boston.

Fue la sexta victoria consecutiva de los Hornets por 15 puntos o más, la segunda racha más prolongada de este tipo en la historia de la NBA.