¿Paxton o Cornyn? Trump promete un “pronto” respaldo en Texas para evitar desgatar al partido de cara a noviembre

Publicado por Joaquín Núñez 4 de marzo, 2026

Donald Trump aseguró que respaldará a un candidato en las primarias republicanas al Senado en Texas. Luego de que la carrera entre el senador titular John Cornyn y el fiscal general Ken Paxton termine en una segunda vuelta, el presidente anticipó que anunciará su decisión “pronto”. Además, le pedirá al candidato que no obtenga su respaldo que ponga fin a su candidatura.

Las primarias al Senado en Texas tuvieron lugar el pasado martes y fueron las más caras de la historia. En las últimas semanas de campaña, el gasto en anuncios superó los 110 millones de dólares.

Como ni Paxton ni Cornyn superaron el 50% de los votos, avanzaron a una segunda vuelta pautada para el 26 de mayo. Del lado demócrata, James Talarico derrotó en primera vuelta a Jasmine Crockett.

Si bien Trump se mantuvo al margen y no respaldó a ningún candidato antes de las elecciones, prometió anunciar su respaldo en los próximos días para evitar que el Partido Republicano llegue dañado a las elecciones generales contra Talarico. En adición, extender una primaria tan competitiva desviaría recursos que los republicanos podrían gastar en otras carreras en estados clave.

“La carrera por las primarias republicanas al Senado de los Estados Unidos en el gran estado de Texas, un estado que ADORO y en el que gané tres veces con cifras récord (¡¡¡el mayor número de votos jamás registrado, con diferencia!!!), no puede, por el bien del partido y del propio país, permitirse continuar por más tiempo. ¡DEBE TERMINAR YA! Tenemos un oponente de la izquierda radical fácil de vencer, y tenemos que CONCENTRARNOS TOTALMENTE en eliminarlo, de forma rápida y decisiva”, escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

“Tanto John como Ken hicieron grandes campañas, pero no lo suficientemente buenas. Ahora, esta debe ser PERFECTA. ¡Mi apoyo dentro del Partido Republicano ha sido prácticamente insuperable! Es un gran honor darme cuenta y decir que casi todos los que apoyo GANAN, y ganan por mucho, ¡especialmente en Texas! Pronto daré mi apoyo y pediré al candidato al que no apoye que ABANDONE INMEDIATAMENTE LA CAMPAÑA. ¿Es justo? ¡Debemos ganar en noviembre!”, añadió.

A la hora de defender sus argumentos, Paxton se presenta como el candidato MAGA en la carrera, mucho más alineado con las ideas de Trump que Cornyn. A su vez, el actual senador se defiende con su historial de votación con Trump y asegura tener muchas más posibilidades de ganar en noviembre que Paxton, cuya carrera política en Texas ha sido más escandalosa.

Se espera que en los próximos días el liderazgo republicano del Senado intente convencer a Trump de respaldar a Cornyn, quien está buscando su quinto mandato en la cámara alta.

Uno de ellos es John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado, quien declaró lo siguiente luego de las primarias del martes: “Si Trump respalda a alguien pronto, le ahorrará a todo el mundo mucho dinero y 10 semanas de una campaña intensa de nuestra parte que nos evitará perder tiempo concentrándonos en los demócratas. (…) Si el presidente pudiera intervenir, sería de enorme ayuda”.

“Animaría al presidente a que lo respalde", señaló al respecto John Barrasso, el número dos del liderazgo republicano.