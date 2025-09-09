Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan a altos cargos de Hamás en Doha, Qatar

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 9 de septiembre, 2025

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) llevaron a cabo este martes un ataque selectivo contra altos cargos de la cúpula de Hamás en Doha, Qatar.

Los atacados habían dirigido durante años las operaciones del grupo terrorista, eran responsables directos de la masacre del 7 de octubre de 2023 y han estado dirigiendo la guerra en curso contra Israel, según un comunicado de las FDI.

El Ejército afirmó que se tomaron medidas para minimizar las bajas civiles, incluyendo el uso de municiones de precisión. Y añadió que las operaciones continuarían con determinación para derrotar a Hamás.

Según un informe de Al-Arabiya, de propiedad saudí, el principal negociador de Hamás, Khalil al-Hayya, murió en el ataque.

Otros dirigentes de Hamás en el extranjero de los que se sabe que tienen su base en Qatar son Khaled Mashaal, Zaher Jabarin, Mohammad Ismail Darwish, Mousa Abu Marzouk, Hussam Badran yTahar Anunu.

"Atacamos a los dirigentes de Hamás en Qatar y estamos esperando los resultados del ataque. Hubo un consenso en la cúpula política y de seguridad", dijo un alto funcionario israelí al Canal 12 del Estado judío.

Al parecer, se oyeron diez explosiones y se vio una densa humareda en la ciudad, en la zona del cuartel general de Hamás. Según informes árabes, el equipo negociador del grupo terrorista se había reunido para discutir una propuesta estadounidense para la devolución de los rehenes y un alto el fuego en Gaza.

1800 ק"מ מישראל: מבצע "פסגת האש" בקטאר בוצע בתיאום עם מדינות נוספות; מטוסי קרב הפציצו עם חימושים מדוייקים כדי להבטיח התוצאה; הרמטכ"ל זמיר ומפקד חיל האוויר תומר בר פיקדו אישית מהבור בקריה, בעיקר בגלל החשש להתלקחות והקרבה למערכות ההגנה האיראניות pic.twitter.com/Ql5b7VZ27D — יואב זיתון (@yoavzitun) September 9, 2025

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar condenó el atentado.

"El Estado de Qatar condena enérgicamente el cobarde ataque israelí que tuvo como objetivo edificios residenciales en los que vivían varios miembros del Buró Político de Hamás en la capital qatarí, Doha", escribió Majed Al Ansari, asesor del primer ministro y portavoz oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. "Este asalto criminal constituye una violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales, y supone una grave amenaza para la seguridad y protección de los qataríes y residentes en Qatar", agregó.

Al parecer, Israel bautizó la operación como Reunión del Juicio y obtuvo luz verde de la Administración Trump, según el Canal 12.

"Hemos demostrado durante la guerra que sabemos ver el panorama general y eliminar a nuestro enemigo en el momento que más nos conviene. El mensaje aquí es importante: el pueblo judío no olvida, y nuestros enemigos no están protegidos en ningún lugar ni en ningún momento", declaró a JNS Yitzhak Wasserlauf, ministro israelí para el Desarrollo de la Periferia, el Néguev y la Galilea.

"Los próximos pasos a dar son continuar con la operación prevista para ocupar Gaza, que conducirá a la derrota de Hamás y a la liberación de todos los rehenes", añadió.

El corte de los cables del Mar Rojo ralentiza internet en Asia y Oriente Medio

Varios cables submarinos en el Mar Rojo fueron cortados el sábado, causando interrupciones generalizadas de internet en Oriente Medio y partes de Asia, incluidos los Emiratos Árabes Unidos.



La causa del incidente no quedó clara de inmediato, según Associated Press, que citó la preocupación por que terroristas hutíes de Yemen pudieran atacar la infraestructura como parte de su campaña terrorista contra Israel.



Los fallos en los cables se produjeron cerca de Jeddah, Arabia Saudí y afectaron a sistemas importantes como SMW4 e IMEWE, que dirigen el tráfico de internet entre Asia, Oriente Medio y Europa.

© JNS