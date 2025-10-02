Trump aseguró en una orden ejecutiva que cualquier ataque a Qatar representará un ataque a EEUU

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 1 de octubre, 2025

Washington defenderá a Qatar de futuros ataques, incluso con fuerza militar si es necesario, según una orden ejecutiva que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el lunes.

"Estados Unidos considerará cualquier ataque armado contra el territorio, la soberanía o las infraestructuras críticas del Estado de Catar como una amenaza a la paz y la seguridad de Estados Unidos", señala la orden estado.

Si el Estado del Golfo es atacado, Washington "tomará todas las medidas legales y apropiadas -incluidas las diplomáticas, económicas y, si es necesario, militares-para defender los intereses de Estados Unidos y del Estado de Qatar y restaurar la paz y la estabilidad", dice la orden.

Jonathan Ruhe, director de política exterior del Instituto Judío para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo a JNS que la orden de Trump es "equivocada" y "contraproducente".

"Básicamente está recompensando a Qatar por toda una serie de políticas que van en contra de cualquier comprensión de los intereses de Estados Unidos en la región: su apoyo a Al Jazeera, su habilitación de Hamás y el fomento de la intransigencia de Hamás en las negociaciones de Gaza", dijo Ruhe.

La orden "no tiene precedentes", según el funcionario de la JINSA.

"No hemos tenido una garantía en tiempos de paz de la soberanía de otro Estado como ésta que nos obligue a hacer planes de contingencia para apoyarlos militarmente incluso si son atacados", dijo a JNS.

Estados Unidos ha hecho garantías de seguridad con otros países, pero esos acuerdos han sido recíprocos. En este caso, Qatar está "recibiendo algo a cambio de nada", según Ruhe.

"Esto es en respuesta al ataque de Israel contra objetivos de Hamás en Doha el mes pasado", dijo.

Simon Henderson, Baker senior fellow y director del Bernstein Program on Gulf and Energy Policy del Washington Institute for Near East Policy, dijo a JNS que la orden ejecutiva es un "enorme gesto" de apoyo a Qatar.

Parece ser una "abofetada" al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, dijo.

