El gabinete israelí aprueba formalmente el inicio de la primera fase del cese al fuego con Hamás, que incluye repliegue y liberación de rehenes

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 9 de octubre, 2025

El gabinete de Israel aprobó la primera fase del acuerdo de cese al fuego con Hamás, que contempla la liberación de los rehenes que permanecen en Gaza y el inicio del repliegue de las fuerzas israelíes dentro del enclave. La decisión del Gobierno israelí marca un punto de inflexión tras dos años de conflicto y fue presentada por el presidente Donald Trump como un paso determinante hacia la paz y la estabilidad en Medio Oriente.

El plan, mediado por la Administración Trump y respaldado los gobiernos Egipto, Qatar y Turquía, establece una pausa inmediata de los bombardeos y los combates en la Franja de Gaza, la liberación progresiva de los rehenes y el repliegue parcial del Ejército israelí hacia una línea delimitada entre las partes. También prevé el ingreso de ayuda humanitaria y el inicio de conversaciones sobre un gobierno interino que administre el enclave bajo supervisión internacional.

De acuerdo con el Wall Street Journal, altos funcionarios estadounidenses y árabes que participaron en las conversaciones confirmaron bajo anonimato que la Administración Trump presionó a ambas partes para aceptar un compromiso que contempla la retirada israelí de hasta el 70% de Gaza a cambio de la devolución de unos 20 rehenes vivos y los cuerpos de otros 28. El diario señala que el presidente Trump enviará a su yerno Jared Kushner y al enviado especial Steve Witkoff a supervisar la implementación inicial del acuerdo.

Si bien algunos medios reportaron que tropas estadounidenses estarán en el terreno para garantizar la paz, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, precisó que “para ser claros: hasta 200 efectivos estadounidenses, que ya están estacionados en el CENTCOM, tendrán la tarea de supervisar el acuerdo de paz en Israel y trabajarán con otras fuerzas internacionales sobre el terreno”.

This is NOT true and taken out of context.



To be clear: up to 200 U.S. personnel, who are already stationed at CENTCOM, will be tasked with monitoring the peace agreement in Israel, and they will work with other international forces on the ground. https://t.co/V8UoUSrjA5 — Karoline Leavitt (@PressSec) October 9, 2025

Dichs tropas estadounidenses forman parte de una misión de observación encabezada por el Comando Central de EE. UU., que coordinará con países árabes la estabilización y la asistencia humanitaria.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defendió la decisión ante un gabinete dividido, describiéndola como “una victoria moral y nacional” y subrayando que “el retorno de cada rehén es un deber del Estado”. La votación se produjo después de una tensa reunión en la que ministros escépticos y nacionalistas más radicales expresaron su rechazo al repliegue militar y a cualquier negociación con Hamás.

Según The Times of Israel, finalmente la mayoría de los ministros del gabinete israelí votaron a favor del acuerdo, “incluido el ministro Ofir Sofer, del partido Sionismo Religioso —liderado por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich—, cuyas demás autoridades se opusieron al pacto".

También votaron en contra del acuerdo "todos los miembros del partido ultranacionalista Otzma Yehudit”, informó el medio israelí.

En Israel, la noticia del histórico acuerdo de paz desató celebraciones espontáneas en Tel Aviv, donde miles de personas se congregaron en la Plaza de los Rehenes —símbolo de la campaña civil por su liberación— para cantar, ondear banderas y abrazarse.

“Por fin podemos respirar”, dijo al WSJ Merav Geva Grumer, una actriz cuyo esposo sirve en Gaza desde 2023.

En Gaza, en cambio, las calles permanecen en relativo silencio, marcadas por el cansancio y la devastación de la guerra. Sin embargo, muchos palestinos, según relataron medios locales, siguieron la votación israelí por sus teléfonos con la esperanza de que el alto el fuego ponga fin a meses de hambre, desplazamiento y violencia. En algunos vídeos en redes sociales, se pudo apreciar a residentes de la Franja sonriendo a las cámaras diciendo “I love you Trump”.

🚨URGENTE - Palestinos comemoram o acordo de Paz e dizem “I love you Trump”, “Eu te amo Trump” pic.twitter.com/FSmhO2oK7c — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) October 9, 2025

Aunque el acuerdo representa la primera pausa significativa desde marzo, diplomáticos advierten que el proceso de paz y transición apenas comienza. Los mediadores aún deberán definir las líneas exactas de la retirada israelí y los mecanismos de verificación del cese al fuego antes de avanzar hacia las siguientes fases del plan de paz de Trump, que incluye el desarme de Hamás y la reconstrucción de la Franja bajo supervisión internacional.