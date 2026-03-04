Cumbre Escudo de las Américas: el histórico encuentro que afianza la Doctrina Donroe

4 de marzo, 2026

Este fin de semana se llevará a cabo en Miami la histórica "Cumbre Escudo de las Américas", como parte de la estrategia de esta Administración de priorizar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. El presidente Donald Trump se reunirá en Miami, Florida, el sábado 7 de marzo, con jefes de estado de 12 naciones del hemisferio.

La intención de esta histórica coalición, impulsada en el marco de la “doctrina Donroe", es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región. El presidente ha dejado claro que es necesario limitar la influencia de potencias extranjeras enemigas como China, Rusia o Irán en América Latina y promover la cooperación regional en temas como seguridad, migración y la lucha contra el narcotráfico. Esta cumbre se presenta como un gran paso para afianzar la relación entre los aliados de Estados Unidos en América.

Anna Kelly, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca nos dijo lo siguiente respecto a la cumbre:

"Después de años de abandono, el presidente Trump estableció la “Doctrina Donroe” para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental, y sus esfuerzos han sido un éxito rotundo. Nuestra frontera sur está segura, los países latinoamericanos están cooperando con nosotros para derrotar a los cárteles, y el dictador ilegítimo Nicolás Maduro está enfrentando la justicia por sus crímenes en el Distrito Sur de Nueva York, lo que ha dado paso a una histórica cooperación económica con Venezuela. El presidente ha fortalecido con éxito nuestras relaciones en nuestra propia vecindad para hacer que toda la región sea más segura y estable, y la cumbre de este fin de semana, la “Cumbre del Escudo de las Américas”, encapsulará todo su trabajo para hacer que Estados Unidos, y nuestros socios, sean fuertes otra vez".

Los mandatarios que asistirán a la histórica cumbre son:

Javier Milei, Presidente de la República Argentina

Rodrigo Paz Pereira, Presidente de Bolivia

José Antonio Kast, Presidente electo de la República de Chile

Rodrigo Chaves Robles, Presidente de Costa Rica

Luis Rodolfo Abinader Corona, Presidente de República Dominicana

Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, Presidente de Ecuador

Nayib Bukele Ortez, Presidente de El Salvador

Mohamed Irfaan Ali, Presidente de Guyana

Nasry “Tito” Asfura, Presidente de Honduras

José Raúl Mulino Quintero, Presidente de Panamá

Santiago Peña, Presidente de Paraguay

Kamla Persad-Bissessar, Primera Ministra de la República de Trinidad y Tobago

Un funcionario de la Casa Blanca nos confirmó que el presidente Trump y cada delegación firmarán la emblemática Carta de Doral, que afirmará “el derecho de los pueblos de nuestro hemisferio a forjar su propio destino sin interferencias”, además de enfatizar la importancia de los principios democráticos y la empresa privada. La Administración también busca que esta histórica coalición de vecinos trabaje conjuntamente para impulsar estrategias que combatan las bandas y cárteles criminales y narcoterroristas, y detengan la migración ilegal y masiva.

El presidente Trump también estará acompañado por varios miembros de su gabinete, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; y el representante comercial de Estados Unidos, el embajador Jamieson.

La "Cumbre Escudo de las Américas" configura un gran logro para la doctrina Donroe, este evento histórico sería el inicio de una relación a largo plazo de cooperación entre los aliados de Estados Unidos para hacer frente a las amenazas de los enemigos de Occidente y de la libertad y para crear lazos fuertes y duraderos en materia comercial y de lucha contra el crimen y el narcotráfico.