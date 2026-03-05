El Pentágono identifica a un quinto militar estadounidense muerto tras el ataque iraní en Kuwait

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de marzo, 2026

El Departamento de Defensa reveló la noche de este miércoles la identidad de un quinto miembro del servicio estadounidense que murió después de que un dron iraní atacara un centro de operaciones tácticas en Kuwait durante el fin de semana. Según un comunicado del Pentágono, el mayor Jeffrey R. O’Brien de 45 años y oriundo de Indianola, Iowa, falleció el domingo en el puerto de Shuaiba cuando un sistema de aeronave no tripulada impactó el lugar. O’Brien servía en la Reserva del Ejército. El ataque con dron dejó un total de seis militares estadounidenses muertos, y tuvo lugar un día después de que Estados Unidos e Israel ejecutaran operaciones militares contra Irán en la que neutralizaron el ayatolá Alí Jamenei. Informes oficiales detallaron que el dron iraní alcanzó una instalación de oficinas temporales sin ningún aviso previo aparente.

El Departamento de Defensa también dio a conocer el nombre del suboficial jefe de tercera clase Robert M. Marzan, de 54 años, de Sacramento, California, como una persona “que se cree que” era otro miembro de la Reserva del Ejército que murió en el ataque. “La identificación positiva del suboficial jefe de tercera clase Marzan será completada por el médico forense”, señaló el Pentágono en un comunicado separado.

Durante horas de la mañana del miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt confirmó que los seis soldados serán honrados mediante una ceremonia de traslado digna. “El presidente Trump tiene la intención de asistir al traslado digno de estos héroes estadounidenses para acompañar en el duelo a sus familias”, dijo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Las autoridades estadounidenses habían identificado previamente entre los fallecidos al sargento Declan J. Coady, de 20 años, de West Des Moines, Iowa; la sargento de primera clase Nicole M. Amor, de 39 años, de White Bear Lake, Minnesota; el capitán Cody A. Khork, de 35 años, de Winter Haven, Florida; y el sargento de primera clase Noah L. Tietjens, de 42 años, de Bellevue, Nebraska.