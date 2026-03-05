El Comité de Supervisión cita a la fiscal general Pam Bondi a declarar en la investigación sobre Epstein

Publicado por Joaquín Núñez 4 de marzo, 2026

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes citó a Pam Bondi a declarar en la investigación sobre Jeffrey Epstein. De esta manera, la fiscal general deberá comparecer frente a los miembros del comité para responder preguntas en las próximas semanas, como por ejemplo ya lo hicieron Bill y Hillary Clinton.

La resolución para citar a la fiscal general de la Administración Trump fue introducida por la congresista republicana Nancy Mace, de Carolina del Sur. Junto a ella se unieron todos los demócratas y otros congresistas republicanos, como Lauren Boebert, Tim Burchett, Michael Cloud y Scott Perry. La votación final terminó con 24 a favor y 19 en contra.

"Mi moción para citar a la fiscal general Pam Bondi a declarar ante el Comité de Supervisión ha sido APROBADA. El pueblo estadounidense quiere respuestas sobre los expedientes de Epstein, y nosotros también", expresó Mace, quien está en carrera para la gobernación de Carolina del Sur, en su cuenta de X.

"Vamos a hablar de cuestiones reales y sustanciales, como los 65.000 documentos que el Departamento de Justicia está ocultando en este momento", añadió la congresista en diálogo con periodistas en Capitol Hill.

Durante el último año, Bondi ha sido foco de críticas por parte de demócratas y republicanos sobre su manejo de los archivos de Epstein. Si bien el Congreso aprobó una ley en noviembre obligando el DOJ a publicar todos los documentos relacionados con el caso Epstein, la agencia que dirige Bondi se retrasó en la publicación de los documentos antes del plazo legal, lo que despertó el enojo de legisladores de ambos partidos.

En cuanto a la legislación, se trata de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, que obliga al DOJ a publicar todos los documentos y registros relacionados con Epstein que no estén clasificados.

En la misma reunión del Comité de Supervisión, el panel bloqueó un esfuerzo liderado por los demócratas para citar a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.