La pandemia de covid provocó 22,1 millones de muertes en exceso en todo el mundo, más del triple de las muertes oficiales reportadas

Publicado por Carlos Dominguez 14 de mayo, 2026

La pandemia de covid tuvo un impacto mucho mayor del que reflejan las cifras oficiales. Según el World Health Statistics Report 2026 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 2020 y 2023 se registraron 22,1 millones de muertes en exceso por todas las causas a nivel global, frente a los 7 millones de muertes por covid reportadas oficialmente.

"La mortalidad excesiva por todas las causas —definida como el número de muertes por encima de las esperadas según las tendencias históricas— es una medida clave para evaluar el impacto total de crisis como la pandemia de covid", explica el informe.

A diferencia de las muertes certificadas por el covid, los decesos en exceso representan tanto las muertes causadas por el virus como las indirectas provocadas por el colapso de los sistemas de salud, las disrupciones económicas y sociales.

Los datos muestran que por cada muerte reportada por covid hubo alrededor de dos fallecimientos adicionales relacionados con la pandemia. El pico se registró en 2021, con 10,4 millones de muertes en exceso, año marcado por la llamada variante Delta y la saturación de los sistemas sanitarios. Para 2023, la cifra bajó a 3,3 millones, aunque aún se mantenía por encima de los niveles prepandémicos.

Diferencias por sexo y edad

De las muertes en exceso totales, entre 2020 y 2023, el 57% correspondió a hombres y el 43% a mujeres. La brecha apunta a un exceso de riesgo real que afectaba a las personas de sexo masculino.

Por otra parte, durante el pico pandémico de 2021, "los hombres registraron de forma constante una mortalidad en exceso superior a la de las mujeres, con tasas ajustadas por edad aproximadamente un 50% superiores".

Asimismo, la distribución por edad de las muertes en exceso a nivel mundial entre 2020 y 2023 se concentró en gran medida en personas de la tercera edad, indica el informe.

"Casi dos tercios (65%) del total de decesos en exceso se produjeron en personas de 65 años o más, mientras que el 23% correspondió a personas de entre 45 y 64 años. En cambio, los grupos de menor edad representaron una proporción comparativamente pequeña (un 10%) entre quienes tenían entre 25 y 44 años y el 3% entre quienes tenían entre 0 y 24 años".

Desigualdades regionales y económicas

Entre 2020 y 2023, las muertes en exceso se distribuyeron de forma muy desigual. La región de Asia Sudoriental concentró el 27% del total global seguida por las Américas, Europa y el Pacífico Occidental (alrededor del 20% cada una). Los países de ingresos medios fueron los más afectados, representando casi tres cuartas partes de las muertes en exceso mundiales.

Sin embargo, en 2021, la región de Asia Sudoriental destacó de manera más prominente", registrando la mortalidad en exceso estandarizada por edad más alta. La región de África y la región del Mediterráneo Oriental también mostraron "una mortalidad en exceso sustancialmente mayor después de la estandarización por edad, particularmente entre 2020 y 2021".

Por otra parte, tras ajustar por estructura de edad, los países de ingresos bajos y medios-bajos mostraron tasas de mortalidad en exceso más altas de lo esperado, "lo que podría reflejar una capacidad más limitada de sus sistemas de salud y una intervención de salud pública más tardía".

Retroceso en la esperanza de vida

La pandemia también revirtió años de progreso en salud. La esperanza de vida global, que había subido de 67 años en 2000 a 73 en 2019, cayó a 71 años en 2021, volviendo a niveles de 2011. La esperanza de vida saludable (HALE) siguió un patrón similar. Aunque hubo una recuperación parcial entre 2022 y 2023, para el 2023 la esperanza de vida en las mujeres fue la única que regresó a los niveles prepandémicos.

Importantes lagunas de datos

El documento advierte que estas cifras se basan en modelos estadísticos porque muchos países, especialmente de ingresos bajos y medios-bajos, carecen de sistemas confiables de registro de muertes. "Muchos países, especialmente los que tienen sistemas de información sanitaria más débiles, enfrentan dificultades para registrar y notificar las defunciones", señala la OMS.