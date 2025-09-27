Mientras EEUU considera bombardeos dentro de Venezuela en las próximas semanas, un Maduro desesperado ofrece a Trump “su ayuda” para perseguir al Tren de Aragua

Donald Trump, Nicolás Maduro y un miembro del Tren de Aragua detenido Cordon Press / AFP / Edición VOZ

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de septiembre, 2025

En medio de una campaña militar antinarcóticos sin precedentes en el Mar Caribe, Estados Unidos ya estaría planificando realizar ataques a objetivos vinculados al narcotráfico dentro del territorio venezolano, según dijeron altos funcionarios de la Casa Blanca a NBC News.

Según la cadena de noticias, los funcionarios dijeron las discusiones internas incluyen ataques con drones contra líderes de grupos criminales y laboratorios de droga en el país sudamericano.

A pesar de que las discusiones están avanzadas y los ataques podrían ocurrir incluso en las próximas semanas, el presidente Donald Trump aún no ha dado luz verde, informó NBC.

A la par de que la Administración Trump planea ataques en territorio venezolano en su campaña antidrogas, Washington está manteniendo conversaciones con el régimen del dictador Nicolás Maduro a través de intermediarios en Medio Oriente.

Según el reporte, esta vía busca evitar la tensión militar mientras la Administración Trump eleva la presión contra Nicolás Maduro y los cabecillas del régimen chavista. En los últimos meses, la Casa Blanca ha acusado reiteradamente al régimen de Maduro de inundar con drogas y enviar criminales peligrosos a Estados Unidos. Además, Washington aumentó la recompensa que pesa sobre los hombros de Maduro a $50.000.000, la más alta de la historia del país.

Asimismo, la Administración Trump también designó como grupos terroristas al Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, dos organizaciones ligadas al régimen de Maduro. De hecho, las Fuerzas Armadas estadounidenses hundieron al menos tres embarcaciones cargadas con droga vinculadas a estas organizaciones venezolanas.

En medio de la intensa presión política contra el régimen chavista y la campaña militar antinarcóticos en el Mar Caribe, Maduro ofreció “su ayuda” a Estados Unidos para capturar a cabecillas del Tren de Aragua, según reportó Bloomberg.

Según fuentes familiarizadas con la situación citadas por el medio, “Maduro dijo que podría ayudar a localizar a los cabecillas más buscados del Tren de Aragua, una banda venezolana que opera en varios países de las Américas y que se ha convertido en una prioridad para Trump”.

El dictador socialista, según el reporte, hizo la propuesta a principios de septiembre al enviado estadounidense para Venezuela, el diplomático Ric Grenell. Maduro también adjuntó una carta dirigida al presidente Trump en la que pidió un diálogo directo con EEUU.

“Lo invito respetuosamente, presidente, a promover la paz mediante el diálogo constructivo y el entendimiento mutuo en todo el hemisferio”, dijo Maduro en una misiva con tono suplicante.

Sin embargo, la respuesta de la Casa Blanca al ofrecimiento de Maduro a Trump fue contundente: “El régimen de Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel narcoterrorista, y Maduro no es un presidente legítimo”.

“La política de la Administración es de ‘máxima presión’ sobre el régimen de Maduro, y no se están llevando a cabo negociaciones que puedan potencialmente beneficiar al régimen”, sentenció la Casa Blanca.

Aunque públicamente la Casa Blanca y el Pentágono no hablan de un “cambio de régimen” en Venezuela, funcionarios de la Administración Trump admiten bajo anonimato que no se descarta ese objetivo dentro de las operaciones militares en curso.