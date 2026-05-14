Un jurado concede 49,5 millones de dólares a la familia de una víctima del Boeing 737 MAX en 2019
La demanda fue presentada por los familiares de Samya Stumo, quien falleció en el accidente de Ethiopian Airlines de marzo de 2019, en el que murieron en total 157 personas.
Un jurado otorgó el miércoles 49,5 millones de dólares de indemnización a la familia de una estadounidense de 24 años que murió en un accidente de un Boeing 737 MAX en 2019.
La demanda fue presentada por los familiares de Samya Stumo, quien falleció en el accidente de Ethiopian Airlines de marzo de 2019, en el que murieron en total 157 personas.
El jurado de Chicago, que deliberó durante unas dos horas, determinó que el monto total de los daños sufridos por la demandante es de 49,5 millones de dólares, según los documentos.
Casi todas las demandas civiles relacionadas con el accidente se habían resuelto extrajudicialmente.
Pero en el caso de Stumo su familia no logró llegar a un acuerdo con Boeing antes del juicio, que comenzó el lunes.
El accidente
Pero el avión se estrelló poco después de despegar de Adís Abeba, y causó la muerte de todos los ocupantes.
El accidente de Ethiopian ocurrió unos cuatro meses y medio después de un siniestro de Lion Air en Indonesia.
Los dos accidentes dejaron en total 346 víctimas mortales.