El fenómeno climático 'El Niño' podría ser especialmente fuerte este año, según especialistas
Científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) señalaron en su último boletín mensual que existe un 82% de probabilidades de que El Niño surja entre mayo y julio, y que se prolonga hasta el próximo año.
El Centro de Predicción Climática del país anunció este jueves que el patrón meteorológico de El Niño tiene "probabilidades de surgir pronto" y podría alcanzar niveles "muy fuertes" más adelante en el año.
Se trata del pronóstico más reciente sobre este fenómeno de origen natural que podría dejar a poblaciones de todo el mundo vulnerables ante condiciones climáticas extremas.
Científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) señalaron en su último boletín mensual que existe un 82% de probabilidades de que El Niño surja entre mayo y julio, y que se prolonga hasta el próximo año.
Asimismo, existe actualmente una probabilidad superior al 50% de que el fenómeno se vuelva "fuerte" o "muy fuerte" en algún momento entre septiembre y noviembre, según gráficos de la NOAA.
Incertidumbre sobre la intensidad del fenómeno
No obstante, los científicos advirtieron que, "si bien la confianza en la ocurrencia de El Niño ha aumentado desde el mes pasado, todavía existe una incertidumbre sustancial respecto a la intensidad máxima que alcanzará el fenómeno".
También destacaron que "los eventos de mayor intensidad no siempre conllevan mayores impactos meteorológicos y climáticos", aunque "los eventos más fuertes pueden aumentar la probabilidad de que se produzcan ciertos efectos".
Sociedad
Temporada de huracanes 2026: un pronóstico moderado
Diane Hernández
Sequías, lluvias torrenciales y otros fenómenos climáticos extremos
Influye en el clima a escala global y eleva la probabilidad de sequías, lluvias torrenciales y otros fenómenos climáticos extremos. Además, añade calor a un planeta que ya se encuentra más cálido debido a la quema de combustibles fósiles.
El último episodio de El Niño contribuyó a que 2024 y 2023 fueron el primer y el segundo año más calurosos de los que se tiene registro, respectivamente.