El fenómeno climático 'El Niño' podría ser especialmente fuerte este año, según especialistas

Publicado por Diane Hernández 14 de mayo, 2026

El Centro de Predicción Climática del país anunció este jueves que el patrón meteorológico de El Niño tiene "probabilidades de surgir pronto" y podría alcanzar niveles "muy fuertes" más adelante en el año.

Se trata del pronóstico más reciente sobre este fenómeno de origen natural que podría dejar a poblaciones de todo el mundo vulnerables ante condiciones climáticas extremas.

Científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) señalaron en su último boletín mensual que existe un 82% de probabilidades de que El Niño surja entre mayo y julio, y que se prolonga hasta el próximo año.

Asimismo, existe actualmente una probabilidad superior al 50% de que el fenómeno se vuelva "fuerte" o "muy fuerte" en algún momento entre septiembre y noviembre, según gráficos de la NOAA.

Incertidumbre sobre la intensidad del fenómeno

No obstante, los científicos advirtieron que, "si bien la confianza en la ocurrencia de El Niño ha aumentado desde el mes pasado, todavía existe una incertidumbre sustancial respecto a la intensidad máxima que alcanzará el fenómeno".

También destacaron que "los eventos de mayor intensidad no siempre conllevan mayores impactos meteorológicos y climáticos", aunque "los eventos más fuertes pueden aumentar la probabilidad de que se produzcan ciertos efectos".