Florida: un empresario tecnológico es declarado culpable de fraude multimillonario a Medicare

Una doctora utiliza un dispositivo digital en el hospital (Imagen de archivo) Science Photo Library via AFP

Publicado por Diane Hernández 14 de mayo, 2026

Un jurado federal del Distrito Sur de Florida declaró culpable a Brett Blackman, empresario de 42 años y propietario de una compañía de software orientada al sector sanitario, por su participación en una compleja red de fraude que utilizó plataformas digitales, telemedicina y campañas masivas de mercadeo para estafar al sistema Medicare y otros programas federales de salud por más de 1.000 millones de dólares.

En el comunicado del Departamento de Justicia describen el caso como uno de los esquemas de fraude sanitario más grandes y sofisticados descubiertos en Florida, una operación que habría afectado a cientos de miles de beneficiarios, principalmente adultos mayores, mediante la promoción de equipos médicos innecesarios y recetas falsas.

Las pruebas presentadas durante el juicio

Según las pruebas presentadas durante el juicio, Blackman dirigía y controlaba la empresa HealthSplash, que en 2017 adquirió la plataforma tecnológica Power Mobility Doctor Rx, LLC (DMERx). Esta herramienta digital permitía generar órdenes médicas y recetas para equipos médicos duraderos y otros productos sanitarios.

Los investigadores sostienen que la plataforma se convirtió en el núcleo operativo del fraude. A través de ella, proveedores de equipos médicos, compañías de mercadeo y empresas de telemedicina coordinaban la emisión de órdenes médicas fraudulentas. Los médicos participantes, según la acusación, recibían pagos ilegales para firmar recetas sin realizar evaluaciones reales de los pacientes.

La investigación reveló que Blackman y sus socios implementaron campañas agresivas utilizando centros de llamadas extranjeros y correo masivo para contactar a cientos de miles de beneficiarios de Medicare. Los pacientes eran presionados para aceptar aparatos ortopédicos y otros dispositivos que no necesitaban médicamente.

Posteriormente, supuestos médicos de telemedicina validaban esas solicitudes mediante recetas emitidas sin consultas legítimas y, en algunos casos, sin ningún tipo de interacción con el paciente.

Un agente encubierto en medio de la trama fraudulenta

Las autoridades incluso presentaron en juicio el testimonio de un agente encubierto que se hizo pasar por beneficiario de Medicare. La operación reveló cómo un centro de llamadas extranjero insistía en entregar múltiples aparatos ortopédicos al falso paciente, mientras un médico firmaba órdenes utilizando la plataforma DMERx sin haber mantenido contacto alguno con él.

La documentación generada incluía afirmaciones falsas, entre ellas supuestas pruebas clínicas presenciales que nunca ocurrieron.

Los registros judiciales indican que las empresas vinculadas al esquema llegaron a presentar reclamaciones por más de 1.000 millones de dólares a Medicare y otras aseguradoras federales. De esa cantidad, los programas gubernamentales desembolsaron más de 450 millones de dólares antes de detectar el fraude.

Los investigadores señalaron además que los responsables habrían utilizado contratos ficticios y alterado órdenes médicas para evadir auditorías y mecanismos de control.

"Robo calculado y a gran escala"

El fiscal general interino Todd Blanche calificó la operación como un "robo calculado y a gran escala" dirigido contra personas vulnerables.

"Esta operación ilegítima robó más de mil millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses, incluyendo a cientos de miles de beneficiarios de Medicare", declaró Blanche.

Por su parte, funcionarios del Departamento de Justicia y organismos federales subrayaron que el fraude no solo representó una pérdida económica monumental, sino que comprometió recursos destinados a pacientes, veteranos y familias militares dependientes de programas federales de salud.

Blackman fue hallado culpable de conspiración para cometer fraude sanitario y fraude electrónico, conspiración para pagar y recibir sobornos en el sector salud, y conspiración para defraudar al gobierno estadounidense mediante declaraciones falsas relacionadas con asuntos sanitarios.

Su coacusado, Gary Cox, ya había sido condenado previamente y recibió una sentencia de 15 años de prisión.