Dimite el ministro de Salud del Reino Unido: "He perdido la confianza en Keir Starmer"

Publicado por Alejandro Baños 14 de mayo, 2026

La crisis en Downing Street se acentuó este jueves con una nueva renuncia. Wes Streeting, quien ejercía como ministro de Salud y Asistencia Social del Reino Unido hasta ahora, presentó su dimisión.

La principal razón que ha llevado a Streeting a renunciar es por "la pérdida de confianza" en el liderazgo del primer ministro británico, Keir Starmer, tras la contundente derrota que sufrió el Partido Laborista hace unos días en las elecciones locales y regionales.

"Está claro que usted no guiará al laborismo en las próximas elecciones legislativas", dijo el ya exministro de Salud y Asistencia Social, haciendo alusión al primer ministro.

Streeting -quien puede ser uno de los posibles rivales de Starmer en las primarias del partido- añadió que el laborismo necesita "un debate amplio, apoyado en la mayor variedad posible de candidatos" para asegurar su futuro y no perder el mando británico.

Desde que asumió el cargo en julio de 2024, la popularidad de Starmer ha ido cayendo en picado, principalmente por las polémicas que le han salpicado y las derrotas electorales que ha sufrido. Primero fue la dimisión de Angela Rayner, quien fue su mano derecha y ahora rival en las primarias laboristas.

Después llegó el caso de Peter Mandelson. Nombrado por Starmer como embajador en Estados Unidos, Mandelson estuvo vínculado a Jeffrey Epstein. Unos correos electrónicos revelaron la conexión entre el diplomático y el delincuente sexual. Por este motivo, Tim Allan -jefe de Comunicaciones de Downing Street- y Morgan McSweeney -jefe de Gabinete- dimitieron. El primer ministro descartó renunciar.

Por último, los últimos resultados electorales que, además de la de Streeting, propició la dimisión de la ministra de Vivienda, Miatta Fahnbulleh. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, y la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, solicitaron a Starmer que fije su fecha de salida.