Hillary Clinton arremete contra los hombres blancos cristianos: "Quieren retroceder el progreso que se ha logrado"

Publicado por Santiago Ospital 25 de septiembre, 2025

Hillary Clinton arremetió este miércoles contra los hombres cristianos blancos en el programa Morning Joe de MSNBC. Su comentario despertó controversia en redes sociales, donde se la acusó de discriminación y se recordó el asesinato del protestante Charlie Kirk, tan sólo dos semanas antes.

La exsecretaria de Estado, frustrada candidata presidencial, aseguró que el país se estaba dirigiendo hacia una "unión más perfecta", hasta que apareció "la idea" de retroceder a un mundo gobernado por "hombres blancos de cierta convicción, cierta religión, cierto punto de vista, cierta ideología".

Aunque no precisó, antes había sostenido que quienes querían "retroceder el progreso que se ha logrado" eran algunos "en la derecha". También apuntó, en específico, contra la Casa Blanca y el Congreso.

"No suena muy igualitario", comentó el senador de Utah Mike Lee. "¿Quiere que pensemos que, aunque se agradecen las contribuciones de todos los estadounidenses, algunas son más bienvenidas que otras?". El comentarista conservador Alex Jones fue incluso más allá, asegurando en Info Wars que Clinton era, "literalmente", una "demonización literal de los cristianos blancos y los católicos".

"Es muy chocante. Pensaba que ya habíamos superado esa retórica", reaccionó, en conversación con Jones, el comentador conservador Nick Fuentes. "Pensaba que incluso los demócratas la habían superado en cierto modo, aunque solo fuera estratégicamente", sostuvo aludiendo a la pérdida de votantes hombres y blancos en el Partido Demócrata. Y añadió: "En cierto modo, simplemente nos odian... No hay nada detrás de eso más que puro racismo".

En redes sociales, algunos usuarios recordaron que las palabras de la demócrata llegaron semanas después del asesinato del activista conservador cristiano Charlie Kirk. De 31 años, el fundador de Turning Point USA hablaba a menudo de su fe, así como su mujer, Erika Kirk, quien perdonó al asesino de su marido "porque fue lo que hizo Cristo y es lo que haría Charlie".

"Solo dos semanas después del asesinato de Charlie Kirk, Hillary Clinton sugiere que los hombres cristianos blancos están causando mucho daño a nuestro mundo", escribió Collin Rugg, fundador del sitio Trending Politics. También haciendo hincapié en la cercanía del asesinato, el comentador T.J. Moe añadió: "Estas personas no tienen intención alguna de rebajar la tensión".