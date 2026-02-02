El paso fronterizo de Rafah se abre a los peatones en medio de la cautela israelí

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 2 de febrero, 2026

El cruce fronterizo de Rafah comenzó operaciones limitadas el lunes, tras un día de pruebas, con el primer grupo de residentes de Gaza regresando desde Egipto bajo la Fase 2 del marco de alto el fuego respaldado por Estados Unidos.

Los medios egipcios difundieron imágenes no verificadas de palestinos entrando en Gaza. Según el acuerdo, unas 150 personas saldrán diariamente de la Franja, mientras que aproximadamente 50 ingresarán. Capturado por fuerzas israelíes en mayo de 2024, el cruce permaneció mayormente cerrado durante la guerra.

El Ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamás, afirmó que las transferencias de pacientes se llevarán a cabo a través del cruce de Kerem Shalom, no por Rafah. La cadena catarí Al Araby informó que alrededor de 150 enfermos o heridos fueron trasladados desde un hospital de la Media Luna Roja de Gaza a través del cruce de Kerem Shalom.

El Ejército israelí anunció el 30 de enero que las salidas y reingresos requerirán autorización de seguridad israelí y supervisión de una misión de la Unión Europea. Solo podrán regresar quienes abandonaron Gaza durante la guerra. Israel llevará a cabo controles de seguridad remotos mediante sistemas de vigilancia.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó el lunes que la apertura del cruce de Rafah "marca un paso concreto y positivo en el plan de paz", y añadió que la misión civil del bloque está sobre el terreno para supervisar las operaciones del cruce y apoyar a los guardias fronterizos palestinos.

Egipto proporcionará a Israel listas diarias de las personas que crucen. Israel permitirá la salida de combatientes de bajo nivel heridos durante la guerra.

