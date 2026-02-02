Rusia confirma nuevas negociaciones con Ucrania y EEUU en Abu Dabi sobre la guerra

Rescatistas en el lugar de un ataque en una región de Ucrania (Archivo) AFP / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Publicado por Diane Hernández 2 de febrero, 2026

Rusia confirmó este lunes que la segunda ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos para buscar una salida al conflicto en Ucrania se celebrará el miércoles y el jueves en Abu Dabi, tras un retraso atribuido a problemas de agenda entre las delegaciones.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, explicó que las conversaciones estaban previstas inicialmente para el pasado domingo, pero que fue necesaria una coordinación adicional entre las tres partes. "Ahora, el segundo ciclo tendrá lugar el miércoles y el jueves en Abu Dabi", señaló, confirmando información adelantada el domingo por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Las negociaciones, según la AFP, se llevarán a cabo poco antes de que se cumplan cuatro años del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, y se producen en un contexto de renovados esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington para poner fin a la guerra.

Según fuentes diplomáticas, se espera que este nuevo ciclo se concentre en el tema territorial, considerado uno de los puntos más sensibles del conflicto. Hasta el momento, ninguna de las partes ha dado señales claras de avances significativos en este ámbito.