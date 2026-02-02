Rusia confirma nuevas negociaciones con Ucrania y EEUU en Abu Dabi sobre la guerra
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, explicó que las conversaciones estaban previstas inicialmente para el pasado domingo, pero que fue necesaria una coordinación adicional entre las tres partes. "Ahora, el segundo ciclo tendrá lugar el miércoles y el jueves", señaló.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, explicó que las conversaciones estaban previstas inicialmente para el pasado domingo, pero que fue necesaria una coordinación adicional entre las tres partes. "Ahora, el segundo ciclo tendrá lugar el miércoles y el jueves en Abu Dabi", señaló, confirmando información adelantada el domingo por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Our negotiating team has just delivered a report. The dates for the next trilateral meetings have been set – February 4 and 5 in Abu Dhabi. Ukraine is ready for a substantive discussion, and we are interested in ensuring that the outcome brings us closer to a real and dignified…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2026
Las negociaciones, según la AFP, se llevarán a cabo poco antes de que se cumplan cuatro años del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, y se producen en un contexto de renovados esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington para poner fin a la guerra.
Según fuentes diplomáticas, se espera que este nuevo ciclo se concentre en el tema territorial, considerado uno de los puntos más sensibles del conflicto. Hasta el momento, ninguna de las partes ha dado señales claras de avances significativos en este ámbito.
Entre la presión de EEUU y los focos de tensión global
El conflicto sigue siendo uno de los principales focos de tensión geopolítica a nivel global, mientras las negociaciones en Abu Dabi son vistas como una nueva oportunidad -aunque frágil- para explorar una salida diplomática.