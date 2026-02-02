La OMS emite una alerta ante el brote de virus Nipah que provoca cuarentenas en Asia

Publicado por Nicholas Ballasy 2 de febrero, 2026

Las autoridades sanitarias de toda Asia trabajan para contener un grave brote del virus Nipah que ha provocado la cuarentena de miles de personas y la alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El virus Nipah, conocido por su alto índice de letalidad y su capacidad para propagarse entre las personas, ha suscitado preocupación entre los gobiernos, y algunos funcionarios afirman que tiene "potencial pandémico".

Sin embargo, la OMS ha instado a los países a mantener la calma y subraya que la situación sigue siendo limitada geográficamente.

El grupo actual de casos se centra en el estado indio de Kerala.

Las autoridades informaron de lo que parece ser una transmisión de persona a persona tras la muerte de un adolescente a causa de la infección, y docenas de personas están siendo investigadas o han sido declaradas infectadas.

