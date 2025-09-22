“La respuesta al odio no es el odio”: la esposa de Charlie Kirk perdonó a su asesino Tyler Robinson en un conmovedor discurso

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de septiembre, 2025

La esposa del activista Charlie Kirk, Erika, dijo este domingo en el servicio conmemorativo de su marido que perdonaba a su asesino, Tyler Robinson, en medio de un emotivo discurso en el que también habló sobre el futuro de la organización Turning Point USA y de la importancia de la familia. En medio de aplausos, Erika Kirk dijo que tomaba la decisión de perdonar al joven de 22 años que disparó contra Charlie el pasado 10 de septiembre porque eso fue lo que hizo Cristo y porque eso fue lo que su marido habría hecho.

"Mi esposo quería salvar a jóvenes como el que le quitó la vida. Ese joven, ese joven. En la cruz, nuestro Salvador dijo: ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen’. A ese hombre, a ese joven, lo perdono. Lo perdono porque fue lo que hizo Cristo y es lo que haría Charlie. La respuesta al odio no es el odio. La respuesta, lo sabemos por el Evangelio, es amor, y siempre amor: amor por nuestros enemigos y amor por quienes nos persiguen”, dijo Erika Kirk en el servicio conmemorativo a su marido en Arizona.

Sobre el futuro de Turning Point USA

En otra parte de su discurso, Erika Kirk se comprometió públicamente a continuar la labor de su esposo como la nueva directora ejecutiva de Turning Point USA. “No tomo eso a la ligera. Charlie y yo estábamos unidos en propósito. Su pasión era mi pasión, y ahora su misión es mi misión. Todo lo que Turning Point USA construyó a través de la visión y el arduo trabajo de Charlie, lo haremos diez veces más grande gracias al poder de su memoria. Los capítulos crecerán. Se crearán miles de nuevos. TPUSA Faith sumará a miles de nuevos pastores y congregaciones. Sí, los eventos en los campus continuarán, y seguiremos realizando debates y diálogos”, señaló Erika Kirk.

Durante su discurso, también habló sobre su matrimonio con Charlie Kirk, señalando que uno de sus principales objetivos era revivir a la familia estadounidense, y revelando detalles sobre su relación. “La mayor causa en la vida de Charlie fue intentar revivir a la familia estadounidense. Cuando hablaba con los jóvenes, siempre estaba ansioso por contarles la visión de Dios para el matrimonio y cómo, si se atrevían a vivirla, enriquecería cada parte de sus vidas de la misma manera en que enriqueció la nuestra. Y alguien una vez me preguntó cómo Charlie y yo manteníamos nuestro matrimonio tan fuerte cuando él estaba ocupado viajando. Nuestro pequeño secreto eran las notas de amor. Cada sábado, Charlie me escribía una, y nunca falló un sábado. En cada una de ellas me contaba cuál había sido lo mejor de su semana, lo agradecido que estaba por mí y por nuestros bebés,” dijo Erika Kirk.