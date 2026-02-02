Israel ordena a Médicos sin Fronteras que abandone Gaza tras incumplir su promesa

Publicado por David Isaac 2 de febrero, 2026

Israel anunció el lunes que Médicos Sin Fronteras (MSF), también conocida como Médicos sin Fronteras, debe cesar sus actividades en la Franja de Gaza y marcharse antes del 28 de febrero tras no entregar una lista de su personal local e internacional por motivos de seguridad.

El 30 de diciembre de 2025, Israel suspendió a 37 ONG que no cumplían los requisitos más estrictos anunciados el pasado marzo por un nuevo comité interministerial creado para gestionar el registro y la supervisión de las organizaciones internacionales que operan en Judea y Samaria y en la Franja de Gaza. (Aprobó a 24 grupos, que, según dijo, representan el 99% de la ayuda total a la Franja).

"Ayuda humanitaria-sí. Ceguera en materia de seguridad, no", dijo el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, en una declaración facilitada a JNS el domingo. El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo dirige el comité interministerial.

"Desgraciadamente, [Médicos Sin Fronteras] demuestra una vez más su falta de transparencia. ... La organización cambió bruscamente de postura, después de haberse comprometido públicamente a actuar de acuerdo con la normativa", dijo Chikli.

Entre las nuevas normas, se exige a los grupos que presenten una lista de todos los empleados. "La lista incluirá nombres completos, números de pasaporte (para empleados extranjeros), números de identificación (para empleados palestinos) y datos de contacto", según las directrices publicadas en el sitio web del gobierno israelí el 9 de marzo de 2025.

Al principio, MSF se negó a cumplirlas. Luego, ante el fin de sus actividades en Gaza, aceptó los nuevos requisitos el 23 de enero y prometió transferir una lista de su personal antes del 27 de enero. Esa fecha se cumplió sin que se facilitara la lista.

Posteriormente, el grupo dio marcha atrás y anunció en un comunicado fechado el 30 de enero que no facilitaría una lista de personal "a falta de garantías que garanticen la seguridad de nuestro personal o la gestión independiente de nuestras operaciones".

"En la práctica, a pesar del compromiso público, la organización se abstuvo de transferir las listas..., en contra de sus declaraciones anteriores y del procedimiento vinculante", dijo el Ministerio de Asuntos de la Diáspora. "A la luz de esto y de acuerdo con las disposiciones del procedimiento, antes del 28 de febrero de 2026, MSF cesará sus actividades y abandonará la Franja de Gaza y Judea y Samaria".

El ministerio subrayó que el reglamento tiene por objeto permitir la actividad humanitaria legítima al tiempo que impide "la explotación de la cobertura humanitaria con fines hostiles y actividad terrorista.".

Esto es especialmente relevante para Médicos Sin Fronteras, que ha empleado a terroristas en el pasado.

"Tenemos al menos dos casos documentados de activistas de MSF que estuvieron directamente implicados en terrorismo, organizaciones de Hamás y la Yihad Islámica Palestina", dijo Chikli.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel tuiteó el domingo un vídeo de esos terroristas, señalando que MSF había "llorado públicamente" a un empleado, Nasser Hamdi Abdelatif al-Shalfouh, que era un "terrorista confirmado de Hamás." También empleó a Fadi al-Wadiya, un terrorista palestino de la Yihad Islámica, dijo el ministerio.

Chikli señaló que MSF coordina con el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, y las declaraciones de la ONG se publican en tándem con declaraciones similares de fuentes de Hamás en la Franja.

Este patrón se repitió con el anuncio de MSF de que no compartiría sus listas de personal. COGAT, la unidad de Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios del Ministerio de Defensa israelí, tuiteó el domingo:

"Curiosamente, el mismo día en que MSF anunció que, después de todo, no compartirá las listas de empleados locales, Hamás publicó una declaración en la que pedía a las organizaciones que no compartieran las listas de información de los empleados locales. ¿Coincidencia?"

Aunque se define a sí misma como una "organización médica humanitaria internacional e independiente", MSF es muy controvertida. El grupo de vigilancia israelí NGO Monitor denunció que MSF "abusa sistemáticamente de su estatus como organización humanitaria para lanzar venenosas campañas políticas antiisraelíes".

En septiembre de 2025, dos documentos de Hamás encontrados por las fuerzas israelíes en Gaza demostraron que Médicos sin Fronteras (junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja) eran conscientes de la presencia de Hamás en las instalaciones médicas de la Franja de Gaza a pesar de ofuscarlo o negarlo rotundamente en público.

Al mismo tiempo que MSF ignoraba el uso por parte de Hamás de viviendas, escuelas e instalaciones médicas para ataques terroristas, el grupo acusaba a Israel de "genocidio", "castigo colectivo", "apartheid", "bombardeos indiscriminados" y "masacres al por mayor", informó NGO Monitor.

En diciembre de 2023, el ex secretario general de MSF Alain Destexhe afirmó en un informe que las comunicaciones de MSF muestran un"sesgo sistemático a favor de Hamás y hostilidad hacia Israel," al igual que sus empleados.

"A pesar de estar sujeta a la Carta de MSF, una proporción significativa de su personal parece compartir el punto de vista de Hamás y apoyar los atentados terroristas del 7 de octubre", afirmó Destexhe.

Gerald Steinberg, presidente de NGO Monitor, dijo a JNS: "MSF se ha salido con la suya utilizando su enorme presupuesto anual (2.400 millones de dólares) y la influencia que esto compra para promover propaganda antisemita como [acusar a Israel de] genocidio, y para evitar la rendición de cuentas por sus vínculos con Hamás.".

"Pero los intentos de utilizar tácticas intimidatorias a través de periodistas y aliados políticos europeos para evitar el vital registro antiterrorista israelí han fracasado. Su fachada médica moral ha quedado expuesta para que todos la vean", afirmó.

© JNS