Obama insinúa que Trump es culpable de la violencia en el país tras el asesinato de Charlie Kirk: "En mi Casa Blanca no había opiniones extremas"

Publicado por Williams Perdomo 17 de septiembre, 2025

El expresidente Barack Obama aseguró que el país enfrenta una crisis política tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Además, aseguró que -a su juicio- impulsa posiciones que tildó de extremistas.

“Cuando escucho no sólo a nuestro actual presidente, sino también a sus asesores, que tienen un historial de llamar a los oponentes políticos ‘alimañas’, enemigos que necesitan ser ‘atacados’, eso habla de un problema más amplio que tenemos ahora mismo y algo con lo que vamos a tener que lidiar, todos nosotros”, dijo Obama en una entrevista en el escenario por Steve Scully en la Sociedad Educativa Jefferson en Erie, Pensilvania.

“Pero diré que esas opiniones extremas no estaban en mi Casa Blanca. No las apoyaba. No las empoderaba. No apoyaba con el peso del Gobierno de Estados Unidos opiniones extremistas. Y cuando el peso del Gobierno de Estados Unidos respalda opiniones extremistas, tenemos un problema”, agregó Obama.

Además, el demócrata sostuvo que -a pesar de que no conocía a Kirk- considera que las ideas del activista conservador eran “erradas”.

“Obviamente no conocía a Charlie Kirk. En general, conocía algunas de sus ideas. Creo que eran erróneas, pero eso no niega el hecho de que lo que ocurrió fue una tragedia y que lloro por él y su familia”, resaltó Obama.

Además, Obama expresó que el papel del presidente es unificar:

“Creo que George W. Bush lo creía. Creo que quienes se enfrentaron a mí —sé que John McCain lo creía— lo creía. Sé que Mitt Romney lo creía. Lo que estoy describiendo no es un valor demócrata ni republicano. Es un valor estadounidense. Y creo que en momentos como este, cuando la tensión es alta, parte del trabajo del presidente es unir a la gente”.