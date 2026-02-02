El OCDH denunció al menos 873 violaciones a la libertad religiosa en Cuba durante 2025

Publicado por Diane Hernández 2 de febrero, 2026

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que durante 2025 se produjeron al menos 873 violaciones a la libertad religiosa en Cuba, con picos de represión concentrados entre los meses de marzo y junio y un recrudecimiento en contextos de crisis social, según su informe oficial publicado el 30 de enero de 2026.

De acuerdo con el documento, el régimen cubano mantuvo una estricta vigilancia sobre comunidades religiosas y movimientos espirituales independientes, pese a que la Constitución reconoce formalmente el carácter laico del país y el derecho a la libertad de culto. El OCDH señaló que las comunidades más vigiladas fueron aquellas que, desde una ética religiosa, asumieron posturas críticas frente a la crisis nacional o desarrollaron acciones de ayuda social por vías independientes al oficialismo.

El informe advierte que las acciones represivas afectaron a iglesias y movimientos espirituales independientes, líderes religiosos, sacerdotes, laicos, presos políticos y sus familiares, lo que, según la organización, confirma que "el ejercicio de la libertad religiosa sigue subordinado a los intereses del poder político".

"Peregrinos de Esperanza"

Uno de los episodios destacados ocurrió en junio de 2025, cuando los obispos católicos cubanos difundieron el mensaje "Peregrinos de Esperanza" con motivo del Año Jubilar. En ese texto expresaron su preocupación por la situación del país, la escasez de bienes básicos, los prolongados apagones y la fragmentación familiar causada por la emigración, y solicitaron "crear un clima" para impulsar cambios estructurales, sociales, económicos y políticos. Según el OCDH, la reacción del régimen fue inmediata y se tradujo en presiones sobre autoridades religiosas y en la negativa de ingreso al país de expertos internacionales invitados a un evento académico de una entidad católica.

El informe también documenta la expulsión del sacerdote mexicano José Ramírez en diciembre de 2025, luego de que las autoridades se negaran a renovarle su residencia temporal. La medida se habría producido tras tocar las campanas de la iglesia de La Milagrosa, en La Habana, como gesto de apoyo a vecinos del barrio Santos Suárez que protestaban por los cortes de electricidad. Fuentes internas de la Iglesia Católica atribuyeron la decisión a la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, bajo presión de la Seguridad del Estado.

Asimismo, el OCDH registró acciones represivas contra el director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés Hernández, y contra Yoandy Izquierdo Toledo, quienes recibieron citaciones frecuentes, sufrieron hostigamiento y fueron impedidos de viajar a La Habana en fechas consideradas "sensibles". En el caso de Valdés, la organización señaló que fue citado tras regresar de un viaje académico al exterior, lo que evidenciaría un seguimiento vinculado a su proyección internacional.

Citaciones, presión y detenciones arbitrarias

El informe incluye también la denuncia del pastor exiliado Alain Toledano Valiente, quien aseguró que su esposa, Marilin Alayo, fue citada nuevamente por las autoridades cubanas en agosto de 2025, en el marco de una persecución prolongada contra su familia.

Además, se documentaron negativas arbitrarias de asistencia religiosa a presos políticos, entre ellos Oscar Sánchez Madan, coordinador del FANTU, y Roberto Pérez Fonseca y Ángel Jesús Veliz Marcando, encarcelados por las protestas del 11 de julio de 2021. Según el OCDH, las autoridades penitenciarias impidieron encuentros con líderes religiosos y confiscaron objetos de fe por órdenes de la Seguridad del Estado.

Finalmente, durante julio y agosto de 2025 se registró un agravamiento de la represión contra altos representantes de la Gran Logia de Cuba, con citaciones, detenciones arbitrarias y procesos investigativos contra líderes masónicos críticos, lo que, según la ONG, refleja un patrón de presión sistemática que vulnera la libertad religiosa, de asociación y la autonomía de las organizaciones fraternales en la isla.