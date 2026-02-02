La marmota Punxsutawney Phil predice seis semanas más de invierno

Publicado por Natalia Mittelstadt 2 de febrero, 2026

La marmota Punxsutawney Phil vio el lunes su sombra fuera del tocón de su árbol en Gobbler's Knob, prediciendo seis semanas más de invierno, según sus cuidadores.

El Club de la Marmota de Punxsutawney, en Pennsylvania anunció la predicción de la marmota, informó The Associated Press. Cuando Phil no ve su sombra, entonces la predicción es que habrá una primavera temprana.

El Día de la Marmota, que es el 2 de febrero, es el punto medio entre el día más corto y oscuro del año en el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera.

