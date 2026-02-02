Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

La marmota Punxsutawney Phil predice seis semanas más de invierno

El Club de la Marmota de Punxsutawney, en Pensilvania, anunció el pronóstico de la marmota.

Punxsutawney Phil

Punxsutawney PhilAPN / Cordon Press.

Just The News Just The News
Publicado por
Natalia Mittelstadt

La marmota Punxsutawney Phil vio el lunes su sombra fuera del tocón de su árbol en Gobbler's Knob, prediciendo seis semanas más de invierno, según sus cuidadores.

El Club de la Marmota de Punxsutawney, en Pennsylvania anunció la predicción de la marmota, informó The Associated Press. Cuando Phil no ve su sombra, entonces la predicción es que habrá una primavera temprana.

El Día de la Marmota, que es el 2 de febrero, es el punto medio entre el día más corto y oscuro del año en el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera.

© Just The News

Recomendaciones

tracking