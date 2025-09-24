La Casa Blanca inaugura un Paseo de la Fama Presidencial con fotos de Trump, Obama… y el Autopen de Biden

Publicado por Santiago Ospital 24 de septiembre, 2025

La Administración inauguró este miércoles un Paseo de la Fama Presidencial con retratos de los expresidentes, menos el demócrata Joe Biden. En su lugar aparece una imagen de un Autopen escribiendo su firma.

Tanto los republicanos de la Cámara como la Administración se encuentran investigando el uso del sistema de rúbrica automático durante la presidencia de Biden. En concreto, se enfocan en si habría sido usado por el equipo alrededor del mandatario para gobernar en su lugar, aprovechando sus problemas de salud.

El propio expresidente dijo a The New York Times que no había aprobado individualmente cada nombre de los miles de indultos que emitió durante el coletazo final de su mandato. En declaraciones anteriores, Trump aseguró que aquel uso volvería "nulos" los perdones.